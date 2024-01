Bertín Osborne, contundente sobre el hijo de Gabriela Guillén: "Ni quiero ser padre, ni ejercer de padre"

Bertín Osborne lo tiene claro. El artista tras nacer su hijo con Gabriela Guillén ha revelado sus planes, entre los que no entra ejercer como padre de su séptimo hijo. A sus 69 años se niega a asumir de nuevo ese papel, unas durísimas palabras que ha tenido que leer su ex nada más dar a luz. Y es que la joven paraguaya se convirtió en madre por primera vez antes de que terminara el 2023, justo el día en el que salía de cuentas: el 31 de diciembre. Si bien ya se encuentra en su hogar junto a su familia más directa, eso no quita que se derrumbe al leer a Bertín. De momento, ella prefiere no responderle y centrarse en lo más bonito que tiene ahora en su vida, su pequeño recién nacido. Pero, ¿qué ha dicho el cantante y qué opina sobre Gabriela para que no quiera asumir su rol como padre?

Bertín Osborne, dispuesto a hacerse las pruebas de paternidad tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén

El empresario ya avanzó que cuando "llegara el momento hablaría" y no mentía. Se ha esperado a que naciera su hijo con Gabriela para dar un paso al frente y contar cómo se siente. Así lo explica él de viva voz en una entrevista concedida a la revista HOLA: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", dice con contundencia. No negará la manutención económica si las pruebas de paternidad revelan que hay vínculo genético entre él y el bebé, unas pruebas que se hará también por el resto de sus hijos, tal y como ha asegurado en su última reaparición. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", desliza. Unos análisis de ADN que Gabriela realizará siempre y cuando se lleven a cabo en el Instituto Toxicológico para que sea "seguro e imparcial" y para contar con el 100% de las garantías.

El cantante de rancheras no tiene un mal recuerdo de su historia de amor con Gabriela Guillén. Al contrario. Habla muy bien de ella y señala que lejos de ser la mujer interesada que se ha intentado plasmar, ella "ha rechazado cualquier ayuda" por su parte. "Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella", continúa. Considera que es injusto que se la tache de "interesada" y elogia su actitud, aunque él no quiera retomar su relación con ella. Tampoco comenzar una nueva con el hijo de Gabriela Guillén, quien ya aseguró que no quería saber nada de Bertín.

Bertín Osborne ha recordado que si añora a alguien de su pasado es a Fabiola Martínez, la madre de dos de sus hijos. La venezolana es protagonista de la revista SEMANA, unas fotos en las que aparece rota y donde se puede ver que se derrumba en plena calle. "A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial", finaliza.