Bertín Osborne se planta, nuevamente, y responde tajante a la entrevista que ofreció recientemente Gabriela Guillén. La joven acudió al plató de 'Y ahora Sonsoles' donde habló de su próxima maternidad y se refirió a su actual relación con el cantante, del que no tiene noticias. Sus numerosas declaraciones no tienen desperdicio. Aseguró, entre otras, que al cantante nadie le puso "una pistola para quedarse embarazada" o que cuando el niño nazca no le llevará el apellido Osborne. Sus palabras no han pasado desapercibidas para Bertín que ha contestado tajante a sus afirmaciones. Especialmente a las que se refieren a las pruebas de paternidad que ella desmiente que vaya a solicitar.

Gabriela Guillén niega que el cantante le pidiera ninguna prueba: "Es mentira"

A Gabriela Guillén se le ha acusado de vender su vida de forma encubierta. También de recibir dinero de Bertín Osborne a pesar de negarlo en incontables ocasiones. También se ha dicho de ella que busca notoriedad con las continuas indirectas y dardos que lanza al padre de su hijo en sus redes sociales. La futura mamá ha salido al paso de las acusaciones en el programa que presenta Sonsoles Ónega, al que acudió por segunda vez para dar su versión de los hechos. Asegura que está cansada de "escuchar mentiras y especulaciones" y que "nunca le he exigido nada" al padre de su hijo. Es más, "él se ofreció a darme dinero y yo lo he rechazado", explicó tajante en el formato de Antena3.

Mientras el también presentador se niega a romper su silencio, sí se ha pronunciado sobre las declaraciones de su expareja por boca de terceros. Bertín ha querido desmentir algunas de las informaciones volcadas por Gaby. Y más concretamente cuando asevera que él no le ha pedido unas pruebas de paternidad cuando el niño nazca. "Hay que contrastar la información. Él me ha dicho que no las ha pedido. Me dijo que era mentira. Tengo los mensajes de él'', sentenciaba la modelo al tiempo que añadía: ''Yo voy a hacer las pruebas de paternidad aunque él no me lo pida''.

Bertín Osborne se reafirma y desmiente a su expareja

Nada más lejos de la realidad. Bertín Osborne ha desmentido a Gabriela y se reafirma. Así lo ha confirmado Paloma García-Pelayo que, en los últimos meses, se ha convertido en una especie de vocera del madrileño. "Tengo que decir que ayer me puse en contacto con Bertín y lo primero que va a hacer es una prueba de paternidad. Me lo volvió a confirmar. Insistimos y confirmamos la información que dimos y yo trasmito la información que me ha dado la persona que se va a hacer la prueba'', sentenciaba tajante.

Sobre las informaciones que apuntan a que el artista le hizo unas transferencias a la madre de su futuro hijo, la periodista también se ha mostrado del todo contundente. ''Yo la vi nerviosa en la cuestión económica y no supo cómo responderme. No tiene nada más que decir. La información es la que dimos, está fechada, con cantidades y creo que no hay más que decir. Es una evidencia que ella no dijo la verdad'', ha asegurado. Durante la entrevista, Gabi negó que hubiera recibido dinero de Bertín y que este le hubiera "cortado el grifo", económicamente hablando. "Hay cosas más importantes que el dinero, él no está pendiente. Es mucho más valioso eso. Yo me siento sola", aseguró Gabriela frente a una atónita Sonsoles Ónega.