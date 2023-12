Bertín Osborne carga como nunca contra una periodista: “¡Dejadme en paz!”

Vídeo: Europa Press

Bertín Osborne no quiere saber nada de la prensa ni que le pregunten sobre nada que tenga que ver con su intimidad. Acaba de volver de Gijón, Asturias, donde este fin de semana ofreció un multitudinario concierto. Una vez más, su público incondicional le recibió con los brazos abiertos. El cantante continúa adelante con sus compromisos profesionales al tiempo que su vida personal sigue ocupando portadas y horas de plató Los últimos meses han sido especialmente complicados para él, marcados por su futura paternidad junto a Gabriela Guillén. Su expareja está en la recta final de su embarazo y saldrá de cuentas el próximo 31 de diciembre, según ella misma informó.

Fue el pasado mes de julio cuando saltó la noticia de que esperaba un hijo (el sexto) junto a la fisioterapeuta con la que mantuvo una breve relación. El exmarido de Fabiola Martínez será padre a los 69 años de una niña que, como él mismo relató, no era "ni buscada ni deseada". No por su parte. En cambio, la futura mamá siempre ha dejado claro que, aunque no esperaba quedarse embarazada, es un bebé muy esperado y querido. Entre ellos no hay relación alguna en estos momentos. Prueba de ello son los continuos dardos que le lanza Gabriela desde sus redes sociales o la incendiaria entrevista que concedió en 'Y ahora Sonsoles'. "Mi hijo no llevará el apellido Osborne", aseguró tajante en el programa de Antena3 presentado por Sonsoles Ónega.

Bertín Osborne explota: "Me habéis fulminado todo el verano"

La implacable reacción de Bertín Osborne es solo la última prueba de su tremendo hartazgo. "Menuda barbaridad. Joder, dejadme en paz", le ha recriminado a la periodista que le preguntaba en el aeropuerto de Madrid Barajas, a su regreso de la ciudad asturiana. "Pero ¿no me podéis dejar en paz? Si me habéis fulminado todo el verano. Dejadme en paz ya. No tengo que hablar nada. No te conozco de nada. No sé para quién trabajas. ¿Tú te crees que te voy a decir algo personal?, ¿a ti?, que no se quién eres ¡venga hombre!", sentenciaba, visiblemente cabreado e incomodo.