Bertín Osborne da la espalda a Fabiola Martínez en el acto más importante de su fundación

Fabiola Martínez ha ejercido de anfitriona en la primera edición de los premios Dona2, promovidos por la Fundación Kike Osborne (antes llamada 'Fundación Bertín Osborne') y creados por ella misma: "Esta es una iniciativa que he iniciado sola con mi equipo", dejaba claro en la entrega de los galardones en los que SEMANA estuvo presente. Una cita a la que acudían rostros como José Luis López 'El turronero'; María de León Castillejo, la modelo, Laura Sánchez; Boris Izaguirre, Anne Igartiburu, Tomás Páramo y María García de Jaime o la mujer de Carlos Baute, Astrid Klisans. Pero ni rastro de Bertín Osborne en el 'photocall', aunque se esperaba su presencia dada la importancia del acto. Una ausencia que se convirtió en la 'comidilla' del acto.

La propia Fabiola, muy cariñosa con los medios, explicaba la ausencia de su ex marido: "Está grabando en Sevilla, no conseguí cuadrar las agendas. Él tenía la invitación, no solo eso, es que le dije que tenía que estar de alguna manera porque si no iban a pensar que lo habíamos sacado". Precisamente así fue, "estuvo" de alguna manera. Bertín apareció a través de un vídeo proyectado en pantalla gigante para dar las gracias a todos los asistentes por su apoyo y explicar su ausencia por compromisos profesionales. Además, aprovechaba para explicar el cambio de nombre de la fundación: "Es una decisión que hemos tomado Fabiola y yo. En vez de llamarse como yo, se va a llamar Kike Osborne porque él es el motor de lo que está pasando".

Algo en lo que coincide Fabiola: "Lo teníamos pensado desde hace tiempo, pero Kike era menor de edad y dentro de poco cumplirá la mayoría de edad así que creemos que ahora es el momento", explicaba, "queremos que forme parte de esto de verdad. Hasta ahora ha sido la esencia, la inspiración, el empuje... Que se llame Fundación Kike Osborne a mí me emociona y a Bertín también, al final es un legado que dejar".

De esta manera ha querido dejar claro que el cambio de nombre de la fundación no es el resultado de ningún tipo de conflicto con su ex marido, que sigue siendo vicepresidente del Patronato y con quien asegura que "la relación es maravillosa": "Es el padre de mis hijos, es la persona con la que he compartido, no digo la mitad de mi vida, pero casi la mitad de mi vida o sea me llevo fenomenal con él", aclaraba.

La de Bertín no fue la única ausencia del evento, Fabiola también quiso explicar por qué las hijas del cantante, las tres hermanas mayores de Kike y Carlitos, no la acompañaron en un día tan importante: "Eugenia está de viaje, Alejandra en Sevilla y Claudia con la barriga muy avanzada, le resulta ya muy pesado ir a eventos", zanjaba.