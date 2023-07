Bertín Osborne ha sido muy claro en el video que acaba de publicar en sus redes sociales. Y se ha dirigido de forma especial a María Patiño, a quien le ha dicho que le han engañado. "Ahora dice maría que va a sacar a una que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela, no es verdad. María, te han engañado", expresa el cantante.

Para seguir después argumentando, harto de especulaciones y de que la policía haya tenido que desalojar a la prensa que estaba en las inmediaciones de su casa. "Habrás pagado por una noticia que es mentira. Yo no he estado con nadie más, es increíble que te la puedan colar de esa manera. Eso es mentira. Y las noticias falsas, ojo con ellas, todo el mundo opina sin saber y sin conocer la historia", sentencia el cantante que vive en su finca de Sevilla.

A Gabriela "hasta le tiemblan las manos"

Bertín lo tiene muy claro: "A mí no me engaña nadie, no ha sido mi rollete". Y pide, por favor, a todo el mundo que deje de perseguir a la madre de su futuro hijo o hija, Gabriela Guillén que "hasta le tiemblan las manos" cada vez que sale de casa. Asegura que tiene en la puerta de su casa hasta 10 micrófonos que la asaltan. Le da vergüenza salir, ya no sale ni a comer.

El presentador asegura que "la chica ya no puede más". Y él tampoco. "En 40 años de profesión, nunca había vivido un acoso más brutal que el de estos días. ¿Qué os está pasando a todos?".

No es la primera vez que Bertín Osborne sale al paso de todas las declaraciones que se vierten sobre él en los medios. Hace pocos días, en el programa "Y ahora Sonsoles" intervino en directo mientras la presentadora entrevistaba a su ex mujer Fabiola Martínez sobre su relación actual con Bertín y lo que va a significar esta nueva paternidad para los hijos que tienen en común.