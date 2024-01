Bertín Osborne, arrepentido tras discutir con Arévalo antes de su muerte: su duro relato

La muerte de Paco Arévalo ha marcado un antes y un después dentro del panorama nacional. Era el pasado miércoles, 3 de enero, cuando SEMANA se hacía eco del fallecimiento del humorista a los 76 años de edad, sumiendo a sus seres queridos en la más absoluta tristeza. Entre ellos Bertín Osborne, con quien protagonizó una obra de teatro que hizo que se forjara un vínculo inquebrantable entre ellos. Ahora, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ lamenta la pérdida de su amigo en un momento muy convulso, pues también ha tenido lugar el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén.

Aunque ha llamado especialmente la atención que Bertín Osborne ha sido uno de los grandes ausentes en el tanatorio de Arévalo. Sin embargo, el maestro de ceremonias no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar el último adiós a su amigo al entrar en directo en ‘En boca de todos’: “Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano. Me llamó mi otro hermanito José Luis López, El Turronero, y casi me da un chungo”, ha comenzado explicando, visiblemente afectado por la muerte del cómico.

Ahora que ya no está a su lado, Bertín ha recordado la última discusión que tuvo con él y de la que ahora se arrepiente enormemente: “Ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono porque yo soy una persona que me cuido y hago deporte y Paco su punto de inflexión fue la muerte de Elena y desde ahí se medio abandonó. De repente se ha puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas…”, ha contado.

“Le pegué un broncazo, le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento y le dije: ‘Cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia…’ Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho”, ha continuado, con cierta pena al admitir que, una de sus últimas conversaciones con Paco fue esta bronca en la que le aconsejaba que se centrara en su bienestar.

Por otro lado, Osborne ha corroborado que la causa del fallecimiento de su amigo ha sido un infarto: “Desde ese día se cabreó conmigo porque le dije eso. Él se ha ocupado de él mismo, menos de él mismo. Yo he asumido que es un infarto porque otra cosa no tenía, ha sido un infarto casi al 90%”, ha zanjado. Unas palabras que dejan entrever el dolor con el que el cantante afronta esta inesperada pérdida en una situación cuanto menos delicada en su vida.

2024, el 'annus horribilis' de Bertín Osborne

Y es que, podría decirse que el 2024 no ha comenzado de la manera más sencilla para Bertín. El pasado martes, 2 de enero, salía a la luz el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. Una noticia que no parece haber ilusionado en absoluto al padre, que en su entrevista para ¡Hola! aseveraba no querer “ser padre, ni ejercer de padre”. A esto se suma la muerte de uno de sus mejores amigos, al que no puede despedir en el tanatorio tras haberse contagiado de covid.