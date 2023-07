Convertido en el personaje mediático de la semana por excelencia, Bertín Osborne está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida. Este martes, 12 de julio, salió a la luz el embarazo de su pareja, Gabriela Guillén. Una verdadera sorpresa con la que ha dejado la boca abierta a muchos. Como no podía ser de otra manera, este tema se ha convertido en el más destacado en distintas parrillas televisivas. Hasta el momento, los protagonistas de esta historia han tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, incluida Fabiola Martínez. Sin embargo, ni el cantante ni su novia han hablado del pacto de silencio que habrían llevado a cabo y que SEMANA ha podido conocer en detalle.

Vídeo: Europa Press

Fuentes cercanas a Bertín Osborne señalan a SEMANA que el presentador de Mi casa es la tuya y la fisioterapeuta apalabraron que ninguno de los dos se pronunciaría públicamente sobre el embarazo. Cuando conversaron sobre cómo iban a afrontar la llegada de este nuevo hijo acordaron que lo mejor era gestionarlo de manera privada, sin hacer declaraciones a los medios. Un acuerdo que ha roto recientemente el artista y por lo que Gabriela "ahora está flipando", tal y como nos deslizan. Y es que él no estaría siguiendo los pasos que ambos, de manera conjunta, habían dictaminado en un primer momento. Algo a lo que ni la madre del futuro bebé ha hecho referencia en su primera toma de contacto con la prensa tras la polémica, alegando que "es una sorpresa, pero no un accidente".

Gabriela "está muy sorprendida" por las palabras de Bertín Osborne sobre la llegada de su nuevo hijo

Este trato, entre Bertín y Gabriela la relación se ha fracturado por completo. El hecho de que Bertín haya anunciado, a través de Beatriz Cortázar, que el bebé "no es un niño buscado ni deseado", las cosas no están bien. Él ha llegado incluso a calificar este embarazo como "un accidente", además de una noticia que no le alegra especialmente. Y aunque ha reconocido que "cuidará del niño y procurará que tanto su madre como él tengan una buena vida", Gabriela "está muy sorprendida" por las palabras del madrileño, tal y como apuntan fuentes de toda solvencia.

Aún así, Bertín ha querido hacer hincapié en que, la conocida para él como "Gabi", es una mujer "muy buena y cariñosa". Pero lo cierto es que, por ahora, dice no estar enamorado de ella. Asimismo, asegura que entre ellos hay un distanciamiento por el que no están viviendo esta dulce espera juntos. Sus declaraciones han caído como un jarro de agua fría sobre la futura madre de su bebé, que no imaginó una reacción así en un momento clave para ambos.

Fabiola Martínez desea a su ex que "disfrute muchísimo" de esta etapa

Por su parte, Fabiola Martínez ha reaccionado a SEMANA ante la que se considera ya la noticia del día. La colaboradora de Y ahora Sonsoles ha respondido a esta revista al enterarse de que el que fuera su compañero de vida va a ser padre por sexta vez: "Solo puedo desearle que sea feliz... Y que disfrute muchísimo", indicaba. Unas circunstancias en las que ha hecho gala de su cercanía y de su simpatía al desear todo lo mejor al cantante en esta aventura paternal en la que está a punto de sumergirse del mismo modo que lo hacía en el programa de las tardes de Antena 3 al admitir que ya conocía el embarazo de Gabriela y que "no echó la bronca" a su ex.

A Bertín le llueven las críticas en redes sociales

Teniendo en cuenta los comentarios que están haciéndose públicos dentro del universo 2.0, este día podría estar siendo como uno de los peores para Bertín Osborne en lo que va de año. En cuanto se ha dado a conocer el embarazo de la que él consideraba únicamente su amiga, muchos han sido los usuarios que han aprovechado para criticarle duramente tanto por su edad (69 años) como por haber renegado de la madre de su futuro hijo. Una actitud que varias personas consideran intolerable y por la que el madrileño se ha situado en lo más alto de la lista de Trending Topic nacional, habiendo incluso vuelto a poner a la orden del día el caso de Ana Obregón y el nacimiento de su nieta por gestación subrogada.