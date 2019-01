16 Laura Matamoros rompe su silencio

A buen seguro que no le han gustado las palabras de la madre de su hijo en SEMANA, en las que asegura que “no veo una posible reconciliación. No hay más. No me puedo forzar a que me guste una persona. Sé que Benji, como amigo, me cae bien. Por el momento no tengo problema, es solo que no siento nada por él como pareja“.