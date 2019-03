Belén Rueda es uno de los rostros más conocidos y queridos de la interpretación nacional y ayer acudió a los Premios Unión de Actores en la mejor compañía posible; la de su hija Belén, que está a punto de debutar como actriz con ‘La Valla’, una serie producida por su padre, Daniel Écija.



Leer más: Conoce mejor a la hija de Belén Rueda

Madre e hija lucían espectaculares en una de las noches más importantes de la interpretación española, aunque fue Belén sola quien atendió a los medios de comunicación, a quienes confesó estar viviendo un gran momento. “Estoy pasando un momento personal y profesional muy bueno y creo que eso se nota. Me cuido, pero creo que se afronta de manera diferente cuando estás bien. Y mis hijas están estupendas y yo tengo un novio maravilloso”.

Además de la sorprendente confesión sobre su estado sentimental, la protagonista de ‘Mar Adentro’ reveló cómo se tomó la decisión de su hija mayor de seguir sus pasos profesionales. “Cuando me dijo que quería ser actriz me quedé paralizada, pero ahora que la he visto formarse y que sé que es lo que realmente quiere…” además, Rueda se refirió al miedo que le daba que su interés fuese más mediático que profesional. “Hay veces cuando tienes una cierta edad este mundo llama mucho la atención y puede parecer que todos quieren serlo. Hay gente que dice bueno, si es tu hija puede ser que no… Pero sí, porque les atrae mucho todo lo que son las luces, los focos y las alfombras rojas…”.

Leer más: así son las guapísimas (y desconocidas) hijas de Belén Rueda

Lejos de eso, Belén confiesa estar tranquila, ya que su hija la ha visto trabajar durante toda su vida y sabe a lo que se enfrenta a partir de ahora. “Ella sabe todo lo que es este mundo por detrás. Sabe que son 12 horas de trabajo, que se acabó el salir… Yo creo que los consejos, sin darse cuenta, han sido durante todos los años que ha vivido en casa. Ahora me parece que es como lógico que termine haciendo algo así”.

Más contenido .....