Las estafas están a la orden del día gracias a la proliferación de nuevos sistemas para captar víctimas, ya sea por mensajes de texto, llamadas telefónicas o por las redes sociales. La última en caer en la trampa ha sido Belén Rodríguez, que no cabe en sí de la frustración y el temor que se le ha instalado en el cuerpo tras descubrir que ha caído en las redes de un grupo de estafadores que, escondiéndose detrás de una compañía de aire acondicionado, ha logrado ganarse su confianza hasta el punto de estafarla en su propia casa, como así ha querido denunciar públicamente la colaboradora de Mediaset para alertar a todos de que no caigan en su mismo error y evitar engrosar aún más las cuentas de los vándalos que han sabido sacarle unos euros a través de prácticas delictivas.

Belén Rodríguez ha comprobado que cualquiera puede ser víctima de una estafa y más cuando se topa con profesionales en la materia que hacen alarde de pocos escrúpulos, a la vez que buenas artes para hacerse con lo ajeno sin que sus víctimas sean conscientes. La colaboradora de televisión se siente indefensa y muy indignada al comprobar cómo los estafadores han hecho de las suyas en su propia casa y con su beneplácito, sin saber que en realidad no se trataban de empleados de una empresa de aires acondicionados y que la factura que resultó de su acuerdo no solo es falsa, sino que no cuenta con ninguna validez para poder reclamar lo sustraído.

Una factura que ha quedado plasmada en una fotografía publicada en Twitter y con la que Belén Rodríguez ha querido poner en preaviso a sus seguidores para que no sigan sus pasos y sean más precavidos a la hora de compartir según qué informaciones sin las garantías necesarias para comprobar que el sujeto en cuestión es representante de la empresa tratada. Ella no lo tuvo en cuenta y ahora le toca lamentarse de haberse convertido en víctima de una estafa muy lucrativa.

“Hay una empresa que se hace pasar por servicio técnico oficial de aire acondicionado. Es la primera entrada que encuentras si buscas en Google (cualquier marca). Yo piqué, no piques tú. Denuncia”, anima Belén Rodríguez a sus seguidores para alertar de lo que le ha sucedido y la facilidad con la que cualquiera puede engrosar la lista de víctimas. En la factura se puede comprobar que la cifra estafada asciende a los 260 euros y que la situación de estafa tuvo lugar el pasado verano, concretamente en agosto de 2021, y que no ha sido hasta ahora que ha querido ponerlo en conocimiento de todos. Lo que no ha querido precisar la periodista es si ha puesto en conocimiento de la policía lo sucedido, como así le recomiendan muchos de sus seguidores, o si da por perdida esa cuantía y prefiere no pensarlo más y andarse con más cuidado la próxima ocasión. Seguramente detallará más sobre esto más adelante.