Belén Rodríguez, triste, anuncia su ruptura con su novio

Se les acabó el amor de tanto usarlo. Después de varios meses de relación, Belén Rodríguez ha puesto fin a su noviazgo con el maquinista de trenes que le había robado el corazón. Con el semblante serio, la colaboradora de 'Fiesta' ha explicado que ha sido una decisión conjunta y destaca que se repondrá a este duro palo.

Apesadumbrada, Belén Rodríguez ha confirmado que hace dos semanas puso fin a su relación con su pareja, con la que había vuelto a vibrar después de haber estado más de veinte años sin una relación. La periodista reconoce que es un mal trago y que lo está pasando mal. Su semblante es determinante pues habla con un nudo en la garganta y evitando derramar alguna lágrima. Para ella su relación era muy importante, tanto es así que ha sido la primera vez que ha hablado abiertamente del maquinista de tren. Sin embargo, no ha podido ser. "Es una persona anónima y no quiero hablar de él. Las historias son de dos y cuando no te entiendes con una persona es de dos. La decisión se toma entre los dos, uno siempre pone la última palabra", asegura. Sin querer entrar en detalles, la colaboradora de 'Fiesta' también explica que saldrá de esta porque "si hay algo que se me da bien es reponerme"

Fue Víctor Sandoval quien desveló hace algunos meses que Belén Rodríguez volvía a estar de nuevo enamorada. Su vuelta a la televisión coincidía en el tiempo con el buen momento personal que estaba viviendo con su ya expareja. Ambos se conocieron por un amigo en común y hemos podido ver como el maquinista de tren la ha acompañado a varias escapadas con amigos. Eso sí, nunca ha querido posar con él de manera pública para preservar su anonimato. Lo suyo parecía que iba en serio puesto que ella se había encargado de presentárselo a su familia y a su círculo cercano, además destacaba de él que tenía un gran sentido del humor. Sin embargo, no ha podido ser.

Belén Rodríguez bloqueó a todos los colaboradores de 'Sálvame'

A raíz de su polémica con Kiko Hernández y 'Sálvame' a consecuencia de un elevado préstamo económico que realizó en su día al colaborador, Belén Rodríguez cortó con lo sano y se alejó de los que un día fueron sus mejores amigos. Igualmente, en su regreso a la pequeña pantalla desveló que tenía una causa judicial abierta contra Carmen Borrego. Por el momento, la periodista prefiera guardar silencio y no va a dar detalles hasta que sus abogados se lo permitan.