Belén Rodríguez, sobre Terelu Campos y Carmen Borrego: "Voy a hablar en un juzgado"

Después de irse de 'Sálvame' tras unas fuertes desavenencias con muchos de los colaboradores, entre los que se encontraban Terelu Campos y Carmen Borrego, Belén Rodríguez ha regresado a la televisión como colaboradora de 'Fiesta'. Este fin de semana, la periodista ha coincidido en plató con Alejandra Rubio y han recordado el conflicto en activo que tiene con su madre y su tía. Sin embargo, la colaboradora ha explicado que no puede hablar abiertamente del tema porque se encuentra judicializado. No obstante, sí ha dejado claro, a punto de emocionarse, que echa mucho de menos a María Teresa Campos.

Belén Rodríguez no ha querido entrar a valorar la posible relación que puedan tener Terelu Campos y Carmen Borrego en la actualidad a raíz de sus desavenencias por hablar en público sobre la situación por la que atraviesa María Teresa Campos. La periodista ha preferido guardar silencio pues no puede hablar con libertad: "Legalmente no puedo hacerlo, considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano. La Justicia me ampara, llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que tenga que hablar. No he dicho que haya puesto una demanda. Estoy en un proceso judicial en donde se recogen estos temas. Primero voy a hablar en un juzgado". De la misma manera, la colaboradora ha reconocido que echa mucho de menos a la veterana comunicadora y está informada de todo lo que le ocurre: "Tengo muchas ganas de verla. Yo sí que respeto a Teresa, solo hablo de mis sentimientos. La echo mucho de menos, no voy a hablar de ella porque la quiero demasiado para hablar del momento en el que está".

Ante esto, Alejandra Rubio estaba un poco desorientada y no sabía qué había ocurrido entre Belén Rodríguez y su madre y su tía, aunque ha dejado claro que su abuela "no va a ver a nadie". Hay que recordar que el conflicto se originó después de que se señalase a la periodista de avisar a la prensa de que las hermanas Campos y Kiko Hernández iban a ir a visitar a la veterana presentadora."Tampoco me parece algo gravísimo, a mí no me importa nada. No me quiero meter en esto porque no tengo nada que ver en esta guerra. Tanto Carmen como ella se han hecho daño, públicamente no se tenía que haber hecho esta bola", opinaba la hija de Terelu Campos. Apenada por no poder pronunciarse, la colaboradora ha seguido en su sitio y ha hecho hincapié en que hasta que la justicia y su abogado no se lo aconsejen no va a hablar sobre el tema.

Belén Rodríguez está en un buen momento

Tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla, Belén Rodríguez ha reconocido que regresa en uno de los mejores momento de su vida pues está más enamorada y feliz que nunca. "Hace veintitantos años que no tenía pareja. Es una persona anónima", llegó a contar la periodista sobre su nuevo novio. Su círculo más íntimo ya le conocen y creen que encajan a la perfección, sobre todo, porque tiene un gran sentido del humor.