Belén Rodríguez, muy afectada tras recibir una llamada de Terelu Campos

Belén Rodríguez no ha podido contener la emoción al enterarse del delicado estado de salud de María Teresa Campos, quien, a lo largo de esta mañana, ha sido hospitalizada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En el programa 'Fiesta' de Telecinco los presentadores y los colaboradores no han tardado en referirse a la noticia y a hablar, cada uno de ellos, de las experiencias compartidas con María Teresa. Y una de ellas ha sido Belén Rodríguez que hasta no hace mucho, mantenía una relación cercana con la familia. No ha podido esconder su tristeza.

"Estoy en shock"

De hecho, Belén Rodríguez ha revelado que sí ha podido hablar por teléfono con Terelu y le ha explicado cuál es la situación real que vive su madre en este momento. Con un nudo en la garganta y visiblemente afectada por la situación, Belén Rodríguez ha compartido su dolor y ha dicho que no se lo podía creer. "Estoy en shock". Es muy significativa la llamada que Terelu Campos le ha hecho porque llevaban algo más de un año sin hablarse. Y, a raíz de la gravedad paulatina de la salud de Teresa Campos, se ha abierto entre ellas una nueva vía de comunicación.

Estoy ha sido posible porque Terelu ha sido testigo de la relación profesional que durante tantos años, Teresa Campos y Belén Rodríguez han compartido. Ambos trabajaron juntas en el programa de las mañanas que dirigía y presentaba Teresa Campos. Belén era una de las personas que formaban parte de su equipo.

Acudirá al hospital

Belén Rodríguez ha explicado al resto de los compañeros de Fiesta cómo ha sido esa llamada de Terelu: "Me ha llamado Terelu, cosa que le agradezco mucho. Estoy como ida, estoy que no he tenido tiempo para reaccionar. Son mucha mezcla de emociones de todo tipo". Además, la colaboradora de Fiesta ya ha señalado que como muestra de solidaridad y apoyo, planea visitar a María Teresa en el hospital esta misma tarde. Quiere compartir con Carmen Borrego y Terelu Campos estos momentos tan difíciles en los que incluso ya se está planteando que van a sedar a Teresa Campos.

