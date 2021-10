La periodista explica cómo se encuentra el colaborador de ‘Sálvame’ después de que anunciara que necesitaba «desaparecer».

Kiko Hernández está pasando por una de las etapas más difíciles de su vida. El colaborador de ‘Sálvame’ llegaba a su límite el pasado miércoles y reconocía que no podía más después de haber tenido que darle su último adiós a dos de las personas más especiales de su vida, Mila Ximénez y Begoña Sierra (propietaria del Bingo Las Vegas) en tan solo un corto espacio de tiempo. Desde entonces, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha decidido desaparecer de redes sociales para centrarse en recuperarse. Este fin de semana, Belén Rodríguez se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita y hablaba abiertamente horas antes en ‘Socialité’ acerca cómo se encontraba su amigo.

Belén Rodríguez se mostraba preocupada por el estado en el que se encontraba Kiko Hernández, quien había tenido que sufrir el fuerte golpe de perder a otra buena amiga tan solo unos meses después de haberse despedido de Mila Ximénez. «Quiero lo mejor para él. Va a poner solución a lo que le pasa. Lo que él decida, yo lo voy a apoyar«, comentaba.

La periodista iba un paso más allá y reconocía que en tan solo un corto espacio de tiempo Kiko Hernández ha tenido que enfrentarse a duros varapalos y aún no ha tenido tiempo para procesar todo lo que le ha ocurrido. «Lleva arrastrando mucho tiempo una serie de cosas y yo creo que está en eso, en solucionar los problemas», sentenciaba la tertuliana.

Ha llegado un momento en el que Kiko Hernández no puede más y se le ha juntado dos duelos seguidos. Así lo comentaba él mismo el pasado miércoles en el programa de las tardes de ‘Sálvame’ tras insistir en que necesitaba tiempo para él mismo para aprender cómo iba a ser su vida ahora sin Mila, sin Begoña y sin una de sus tías más cercanas. «Quiero descansar un tiempo, quiero tomarme unos días y descansar. Sé que Begoña me decía no, no te marches nunca de ‘Sálvame’, no te vayas, pero yo por mi salud mental necesito parar porque es que no puede ser», comentaba.

«Se me hunde el mundo»

Kiko Hernández necesita parar después de admitir que se le pasaron por la cabeza «ideas raras». «Necesito parar a lo mejor una semana o 15 días. Respirar y hacer un proceso que no he hecho con Mila, que no he hecho con Begoña, tengo dos personas que tengo que sacar adelante y se me hunde el mundo», confesaba el colaborador de ‘Sálvame’. Este descanso le servirá para sanar heridas y hacerse poco a poco a su nueva vida, quién sabe si con la ayuda de un profesional que le ayude a gestionar estas emociones.

Kiko Hernández tiene claro que necesita un respiro no solo por el bien de su salud mental, también por las personas que están a su cargo. «Si no estoy bien, tampoco lo van a estar las personas que dependen de mí. Quiero que me dejen descansar y que me dejen unos días para reflexionar«, aseveraba. Una vez que abandonó el plató, Jorge Javier Vázquez revelaba que sentía la necesidad de pedirle disculpas a la audiencia: «Estará harta de que nos queramos ir todo el rato».