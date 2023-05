Belén Rodríguez: "Hace veintitantos años que no tenía pareja"

Sin filtros, así se ha pronunciado Belén Rodríguez sobre su momento actual. La colaboradora de televisión ha reconocido que está enamorada. La periodista atraviesa un buen periodo a nivel personal y no lo oculta. "Estoy feliz".

"Él es una persona anónima y no me gusta hablar de él. Mi familia y mis amigos lo conocen", ha subrayado en el programa 'Fiesta'. También ha explicado que la relación es reciente y viene de unos pocos meses atrás. "Estoy en un momento muy bueno de mi vida. Estoy enamorada y feliz". Un cambio sustancial para ella, ya que hacía mucho tiempo que no estaba en pareja. "Hace veintitantos años que no tenía pareja. Es una persona anónima". La periodista no ha querido entrar en más detalles y ha reiterado que es una persona ajena a los medios de comunicación. Su círculo más íntimo ya le conocen y creen que encajan a la perfección, sobre todo, porque tiene un gran sentido del humor.

El nuevo novio de Belén Rodríguez

El pasado mes de marzo, Víctor Sandoval, amigo de Belén Rodríguez, daba algunos detalles de esta nueva ilusión. Afirmaba sobre la pareja de la periodista que es un hombre "guapísimo" y que es maquinista de trenes. Fue una amiga de la colaboradora que trabaja en el AVE quien ejerció de celestina. El flechazo fue inmediato y la relación avanza viento en popa.

En cuanto a lo profesional, Belén Rodríguez ha fichado recientemente por el programa que conduce Emma García durante los fines de semana de Telecinco. Se trata de su regreso a los platós. Su anterior trabajo fue como colaboradora de la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso'. Su salida de 'Sálvame' no estuvo exenta de polémica y fue a consecuencia de un elevado préstamo económico que realizó en su día a Kiko Hernández -según se dijo la cifra alcanzaba los 100.000 euros-. Una información que copó muchos titulares en su momento y que la enfrentó a los distintos miembros del equipo.

Una vez se abierta esta controversia, la periodista optó por cortar por lo sano y tomó la drástica decisión de bloquear a todos y cada uno de los colaboradores, rompiendo así su amistad con ellos. Su vuelta al trabajo, enseguida contó con la reacción del que antes fuera su íntimo amigo Kiko Hernández. "Me da igual que haya vuelto, no he visto el programa. Sigue estando bloqueada. Pero si te digo la verdad, me alegro de que trabaje, de que vuelva a su vida. Ojalá y algún día retire la demanda que tiene aquí puesta y pueda volver a trabajar".