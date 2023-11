Belén Rodríguez confiesa el motivo de su enemistad con Carmen Alcayde

Compañeras y amigas en el pasado, Belén Rodríguez ha confesado el verdadero motivo por el que terminó su relación de amistad con Carmen Alcayde. Todo fue a raíz del comportamiento de la concursante de 'GH VIP' con motivo de un tema que fue muy sonado en su momento, un supuesto préstamo de 100.000 euros que Kiko Hernández habría recibido por parte de la colaboradora. Así de tajante se mostraba la periodista: "Carmen se sumó a un linchamiento mediático que a mí me estaban haciendo en aquel momento".

Belén Rodríguez, durante el debate de 'GH VIP', subrayaba que la valenciana se inventó cosas y todo respondía a un objetivo: "Contentar a sus jefes, imagino". También recalcaba que fue un episodio que presenció toda España a través de los focos del programa 'Sálvame', que se despidió de la audiencia el pasado mes de junio. Un caso muy sonado por el que la periodista emprendió acciones legales y del que prefiere no hablar en exceso porque está judicializado. Todo sucedió hace un año, pero el hecho en cuestión -el elevado préstamo se habría realizado en 2017. El caso propició también la enemistad entre Belén Rodríguez y Kiko Hernández quienes habían tenido una sólida relación hasta entonces.

El cara a cara entre Belén Rodríguez y Carmen Alcayde dentro de la casa de Guadalix

Belén Rodríguez se ha enfrentado a su excompañera dentro y lo ha hecho durante un cara a cara para decirle todo lo que no le está gustando de su concurso. "Me sorprende que te hayas puesto la peluca de Laura porque después de la rajada monumental que has tenido desde la semana pasada cuando te has salvado tú la primera". Añadía que sentía que Carmen Alcayde había utilizado a Laura Bozzo con el objetivo de sentirse integrada en el equipo naranja. "Ahora puedes hablar de ella, traicionarla, venderla y demás".

No solo le ha reprochado esto, también le ha dicho que antepone el espectáculo a sus sentimientos. Le ha recordado que animó a su amigo Albert a ir a cenar con Michael. La respuesta de Carmen Alcayde, quien ha permanecido inmóvil escuchando a la periodista, se producía una vez esta abandonaba la misma sala en la que se encontraban. "Me ha chocado mucho porque le tengo cariño", ha reconocido sobre el cara a cara. También ha negado que esté primando el espectáculo. "Lo de Michael se su opinión yo no le obligué a nadie a cenar con nadie". Respecto al tema de Laura Bozzo ha dicho que no tiene esa percepción. "Ella nunca ha sido tan dura conmigo como fue el día que nos salvamos". Carmen Alcayde se justificaba y reconocía que su mochila estaba más llena cada día.