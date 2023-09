Kiko Hernández y Fran Antón ya se han casado. La pareja ha reunido a sus familiares y amigos durante su romántico "sí, quiero" que ha tenido como escenario el ayuntamiento de Melilla. En otro tiempo, Belén Rodríguez habría sido una de las invitadas, pero hace casi un año que dejó de hablarse con el colaborador. La periodista reaccionaba de forma aplastante al enlace.

"Estoy tan emocionada que no puedo ni hablar de estos temas", afirmaba con mucha sorna en el plató del programa 'Fiesta'. Acto seguido recordaba a sus compañeros que no podía tratar el asunto en profundidad. "Ya lo sabéis. No puedo hablar nada relacionado con este tema". Los examigos tienen pendiente resolver sus diferencias a través de los tribunales, todo a consecuencia de una información que se dio en su momento en 'Sálvame' sobre un supuesto y polémico préstamo que ella le habría hecho al ex Gran Hermano y que terminó dinamitando su gran amistad. "Te lo dije una vez, no es mi circo, ni son mis monos. Aunque pudiera hablar no me interesa el tema, de verdad. Es un tema super lejano en mi vida".

La indiferencia de Belén Rodríguez

La periodista ha pasado página. No siente nada por su examigo y verle rodeado de los suyos para celebrar su amor no le remueve absolutamente nada. Así lo manifestaba en televisión: "Llevo todo el día viendo el directo de 'Gran Hermano VIP'. ¡No sabes cómo está! Estoy en otras cosas". No le produce ningún interés esta boda. "Nada, cero patatero. Tengo la piel de poliéster. Te lo prometo que tengo en mi vida cosas más importantes. No hablo del tema ni en privado".

Belén Rodríguez negaba que su indiferencia solo fuera fachada. "Hay veces que dejas de hablar con alguien y se te remueven cosas, pero las circunstancias son diferentes". Emma García animaba a la colaboradora a que gritara un "¡Vivan los novios!", pero ella se ha resistido: "Nada de nada". Ante la posibilidad de que a Kiko Hernández le gustara su felicitación, añadía. "Me da igual lo que le remueva y lo que le deje de remover".

1 de 5 Belén Rodríguez no quiere oír hablar de Kiko Hernández 2 de 5 "No me interesa el tema, de verdad. Es un tema super lejano en mi vida" 3 de 5 "No es mi circo, ni son mis monos", subrayaba tajante 4 de 5 Aunque eran íntimos amigos en el pasado, llevan un año enfrentados 5 de 5 La guerra entre ambos surge por un supuesto préstamo que Belén Rodríguez hizo al colaborador