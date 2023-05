Belén Esteban y Carmen Borrego, desoladas tras hablar con una santera en 'Sálvame'

Médiums y clarividentes han visitado este miércoles el plató de 'Sálvame', el cual ha sido escenario de caídas, enfados y ruptura de amistades, lo que hace pensar que estaba cargado de "malas vibras". Con el objetivo de dejar atrás esa mala suerte han intentado "limpiar el plató", no sin antes hablar con los colaboradores del programa. La primera en hacerlo ha sido Carmen Borrego, quien ha recibido una noticia sobre su futuro de la que no quería dar detalles. "No le digas nada a Jorge por favor", replicaba ella entre ruegos a la colaboradora, secreto que se quedaba a salvo y que incluso le había llevado a abandonar durante unos minutos 'Sálvame'. No podía más y necesitaba aire.

Cabe señalar que este martes se confesó sobre el delicado estado de salud de su madre, una situación que a veces le desborda y que se suma también al poco contacto que tiene ahora con su hijo. Desde hace varios meses apenas habla con él, siendo dentro de muy poco cuando se convertirá en padre y, por ende, ella en abuela. Puede que el presagio este relacionado con esto o simplemente con su situación laboral, la cual cambiará el próximo 23 de junio, día en el que termina 'Sálvame'.

Poco después era el turno de Belén Esteban, que contenía las lágrimas mientras explicaba parte del mensaje que habían dejado para ella. ¿El motivo de su llanto? El mensaje que le había mandado su padre a través de ella, pero cuyo contenido tampoco quería descubrir ante la audiencia. Sin casi poder articular palabra, Belén aseguraba que "le había dicho algo que era verdad y que era algo personal". Mientras la santera le repetía que su padre "estaba allí con ella y que era su ángel protector", le desvelaba también que había otras personas que no se alegraban de sus logros. "Lo que tienes encima son las envidias y los celos, porque hay muchas personas que no te quieren", añadía.

Aunque el padre de Belén Esteban falleció en el año 2006, lo cierto es que cada vez que habla de él no puede evitar emocionarse. Ambos estaban tremendamente unidos, por lo que su fallecimiento dejó un grandísimo vacío en ella. Eso no ha evitado que año tras año le recuerde en sus redes sociales, en especial cuando se cumple un nuevo aniversario desde que partió. Por otro lado, las insinuaciones sobre un mal de ojo enfadaban a Belén, quien se preguntaba si "lo malo que tenía se lo había echado la gente", una posibilidad que ella no alcanzaba a entender.