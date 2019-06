6 Belén Esteban, muy agradecida a sus chicas de ‘Sálvame’

Durante el programa de ‘Sálvame’ del lunes, la colaboradora tuvo palabras de agradecimiento para todos: «Ya se lo dije en la habitación, os dediqué unas palabras una por una. Aquí me he matado con casi todo el mundo, pero es verdad que me emocioné mucho. Me hicisteis pasar un día muy bueno. Os quiere agradecer todo. Soy muy nerviosa y vengo aquí alteradísima. Quiero pedir perdón a quien presenta, a los colaboradores, a los chicos de redacción y directores».