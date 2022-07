Lydia Lozano se ha convertido en una de las protagonistas de los últimos días después de que Kiko Matamoros desvelara que su compañera había traicionado al programa. Según el colaborador de televisión, Lozano le había transmitido a su novia, Marta López Álamo, que el programa le “había hecho una encerrona”, algo que Lydia negó hasta la saciedad. Este martes, Belén Esteban ha entrado en directo para apoyar a su compañera de televisión. “Hoy en día, sí me fío (refiriéndose a Lydia) y, es más, yo creo que Lydia se ha portado bien con Marta”, ha dicho la de Paracuellos del Jarama tras las preguntas de María Patiño sobre el malentendido en el que se ha visto envuelta Lydia Lozano.

«Pues mira te digo una cosa, los años que llevo en Sálvame… Ahora mismo, he tenido con ella muchas historias pero ahora mismo sí me fio de Lydia Lozano», ha continuado explicando. Además, la de Paracuellos del Jarama ha asegurado que cree que su compañera se ha portado muy bien con la novia de Kiko: “No me voy a meter en historias, pero creo que desde mi casa, que no he estado en el programa, que Lydia se ha portado bien con Marta a mi entender”, ha continuado diciendo.

María Patiño le pregunta a Belén Esteban sobre la compañera de la que no se fía

Pero lo más sorprendente ha sido cuando María Patiño, al frente del programa de la tarde del martes, ha querido conocer de qué compañero o compañera no se fía: «¿De quién no? Por ejemplo, de las que están ahí sentadas, por ejemplo de Marta López», ha comenzado diciendo bajo la atenta mirada de la colaboradora que se encontraba en la silla muy pendiente de lo que estaba diciendo Belén Esteban. «No es que no me fie. No le contaría un problema mío pero creo que tampoco ella me contaría a mí un problema suyo», ha sentenciado al respecto.