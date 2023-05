Belén Esteban sufre una nueva caída

Belén Esteban sigue a rajatabla los consejos que su médico le ofrece para una recuperación completa de su última lesión. La colaboradora de Telecinco ha pasado por varias operaciones tras la fractura de tibia y peroné en pleno directo de su programa y ahora es tiempo de fortalecer. 20 tornillos y dos placas le tuvieron que poner en su momento para corregir la rotura y esto necesita un tiempo de recuperación grande. Por todo ello camina cada día mínimo una hora al día. En uno de esos paseos tranquilos, sin embargo, sufrió un percance, una nueva caída. Estaba al teléfono cuando se tropieza y se cae: "Parece que Dios me cogió la pierna mala pero, es la otra. La rodilla está hinchada, raspada y el pecho izquierdo...".

En el momento que todo sucedió, tal como narra en 'Sálvame', fueron dos chicos los que se acercaron a socorrerla y brindarle su ayuda para que se pudiera levantar. La empresaria optó por no acudir al médico en un primer momento y avisar a Miguel, su pareja y conductor de ambulancias. Todo quedó finalmente en susto, aunque no estuviera convencida horas antes de entrar en el plató de Telecinco. María Patiño narró la llamada que su compañera y amiga le realizó esa misma mañana para contarle lo sucedido y el disgusto que tenía por todo ello. La presentadora de la tarde destacó la profesionalidad de la de Paracuellos del Jarama para, finalmente, acudir: "Esta mañana me llama llorando y me asusté. Me decía que no iba a venir pero, ¿alguien le ha notado algo?".

Belén Esteban se ha tomado con filosofía esta nueva caída. No quiere que esto le frene y así de tajante lo aclaraba en la emisión plus del formato: "Hay que ser valiente y ya está". Hace tan solo un mes se encontró también ante otro contratiempo tras golpearse el dedo del pie de la pierna que se lesionó durante sus vacaciones en Tenerife. En esa ocasión se le inmovilizaron dos dedos, para impedir que fuera más grave, con un vendaje muy pequeño. "No os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita, pero estoy feliz", escribía a sus seguidores en las redes sociales.

Belén Esteban: "Quiero dar todo de mí porque tengo mucho que dar todavía"

Todos los colaboradores de 'Sálvame' afrontan una nueva etapa tras anunciarse la cancelación del programa. Mediaset pone punto y final a su programa de las tardes tras más de catorce años en antena. Todos sus colaboradores ahora tendrán que buscar nuevas oportunidades profesionales. Para quitarle tensión al asunto en el programa les invitaban a hacer un currículum en directo y allí se confesaban. Belén Esteban recordaba todo lo que ha pasado junto al equipo de La Fábrica de Tele. Gracias a todo lo que ha crecido desde que llegara, ahora "soy copresentadora, relaciones públicas, empresaria, también bailarina porque gané 'Más que baile' y cantante".

Destaca con mucho humor que su mayor capacidad es animar a la gente y que eso puede ser lo que la diferencie: "Aunque cante mal, animo a la gente". Se proponía incluso como animadora de eventos profesional cuando el 16 de junio se despidan de la audiencia. "Yo valgo para todo, levanto hasta el último que hay en la silla. Lo que no quiero es estar en mi casa porque se me cae encima y quiero dar todo de mí porque tengo mucho que dar todavía", reconoce.