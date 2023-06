Belén Esteban: su curiosa teoría sobre Kiko Hernández y Fran Antón

La próxima boda entre Kiko Hernández y Fran Antón ha pillado a muchos por sorpresa, entre ellos, a los compañeros de trabajo del colaborador. Belén Esteban ha explicado que se enteró en directo en 'Sálvame' de la veracidad de esta historia de amor que en un principio ni siquiera creyó. Además, ha expuesto públicamente su curiosa teoría.

"Yo no he hablado con él de este tema, espero que no se moleste", afirmaba Belén Esteban durante su último polígrafo en el 'Deluxe'. Asimismo subrayaba que el colaborador debería haber salido del armario antes. "Yo creo que Kiko con el único hombre que ha estado es con Fran Antón. Se ha enamorado y se ha vuelto loco", manifestaba. Y es que cuando confirmó su compañero el romance, la de Paracuellos no creyó que iba a dar esta noticia. "Yo el otro día cuando vi lo que hizo, pensé que iba a dar una noticia de que iba a ser papá. Yo ya estaba emocionada. Cuando le vi hablar como habló, me encantó. Me gustó mucho".

Belén Esteban, atónita ante la boda de Kiko Hernández

El colaborador, que siempre ha destacado por su hermetismo en todo lo referente a su vida privada, se abrió por completo en 'Sálvame' con el único objetivo de declarar su amor. "Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad, he encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino con mis hijas y a la persona que más quiero en esta vida y esa persona se llama Fran Antón". La pareja contraerá matrimonio el próximo mes de septiembre en Melilla. "He pedido permiso, un descanso, pero en el final voy a estar. Me dicen mucho los compañeros que me ha cambiado el carácter, pero ha sido gracias a ti, Fran. Te quiero", afirmaba entre lágrimas.

Se trata de un punto de inflexión en la vida de Kiko Hernández: "Creo que después de estos años me tendría que subir a contar a mis compañeros, al público y a toda la gente que ha seguido nuestra vida esto". Además, quiso dedicar unas palabras a su media naranja: "Gracias porque no es fácil estar con una persona como yo. Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a estar feliz y a estar con él, he podido sobrellevar mejor que este programa termine".