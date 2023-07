Belén Esteban sorprende a todos con su encuentro con Piqué: "Se lo agradezco"

Belén Esteban se ha coronado como uno de los rostros más aplaudidos de la tercera edición de 'La velada del año', un evento organizado por Ibai Llanos en el que conocidos streamers peleaban en un combate de boxeo. La de Paracuellos aseguró que le hacía mucha ilusión acudir a la cita y el vasco no dudó en darle varias entradas para que pudiera disfrutar junto a los suyos. La colaboradora de 'Sálvame' fue ovacionada en su entrada al Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y, como viene siendo habitual en ella, no dudó en hacerse foto con los rostros más conocidos. Entre ellos, Gerard Piqué, a quién le dedicó un bonito mensaje.

Allá donde va triunfa y prueba de ello es la ovación que se llevó a su entrada en 'La velada del año'. Muchos pensaron que los aplausos y los vítores eran porque Ibai acababa de llegar al estadio. Sin embargo, era Belén Esteban quien provocaba todas esas muestras de cariño. Y no era para menos. La de Paracuellos disfrutó como una niña pequeña del evento organizado por el streamer. Una cita a la que acudieron multitud de personalidades, como por ejemplo Rosario, Estopa o Quevedo. Como era de esperar, la tertuliana se hizo fotos con todos ellos. La llamada princesa del pueblo presumía de su hazaña y se mostraba muy contenta por el hecho de que Piqué se quisiera hacer una foto con ella pese a que no habló muy bien de él en el programa de las tardes de Telecinco. “He visto a Piqué y se ha tirado una foto conmigo. Digo, se lo agradezco, porque madre mía con lo que le hemos dado al pobre”, bromeaba.

Belén Esteban vivió uno de sus momentos más fans e inmortalizó cada segundo de la velada al hacerse fotos con todos los que allí estaban. De la misma manera, la colaboradora de televisión concedió una pequeña entrevista a los organizadores en el photocall y habló de lo que está por venir. Aunque no pudo dar detalles, aseguraba que tanto ella como el resto de sus compañeros tenían muchas ganas de empezar a rodar el nuevo 'Sálvame' en Netflix. "Todavía no sé cuándo me voy, nos avisarán dos o tres días antes, como siempre. Estoy muy feliz, estamos muy felices y muy agradecidos a la gente que ha visto el anuncio, que ha sido el más visto de Netflix España", aseguraba.

El nuevo 'Sálvame' llegará pronto a Netflix

El programa producido por La Fábrica de la Tele seguirá su andadura en la plataforma de streaming y lo hará con sus ocho colaboradores más populares. Aunque habrá que esperar para ver las andaduras de Belén Esteban y compañía por América, lo cierto es que el anuncio que lanzó la plataforma ya acumula más de 10 millones de visualizaciones y ha causado furor entre los espectadores.