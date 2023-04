Belén Esteban se sincera: "Me han llegado a decir 'ojalá te mueras'"

Es uno de las colaboradoras más queridas de 'Sálvame'. Sin embargo, Belén Esteban se ha tenido que enfrentar a muchos detractores y a un sinfín de críticas debido a su posición en televisión. A pesar de que ya está acostumbrada y sabe cómo enfrentarse a esos comentarios negativos, no ha sido un camino fácil para ella. Ahora, la de Paracuellos del Jarama se sincera sobre este aspecto y sobre cómo cambia el cuerpo con el paso de los años. Mucho más cercana, se sienta con las mujeres de Bloom para su podcast donde hablan sin complejos sobre muchos temas femeninos y arrojan luz sobre las dudas más comunes en torno a nuestro propio cuerpo.

A pesar de que será en los próximos días cuando podamos el contenido completo de la charla más informal de Belén Esteban, ya hemos podido ver un adelanto en el que la de Paracuellos del Jarama habla de las críticas que recibe. Siempre ha mostrado su fortaleza y ha intentado demostrar que hace oídos sordos a todo lo que se habla sobre ella. Sin embargo, ella misma confiesa que "hay muchos comentarios que sí te duelen pero tienes que aprender a vivir con ello". Sin querer entrar en muchos detalles, confiesa que incluso "me han llegado a decir 'Ojalá te mueres'. ¿Estamos locos?", cuenta la colaboradora de televisión.

Belén Esteban confiesa que su vida ha cambiado mucho: "He necesitado ayuda profesional", dice

No es del único tema que Belén Esteban hablará en este podcast. También se pronunciará sobre el cambio de vida que ha tenido que enfrentarse desde que saltó a la fama y se ha convertido en un rostro muy conocido en nuestro país y sobre uno de los temas tabú: la salud mental. La de Paracuellos asegura que "mi vida ha cambiado mucho y creo que me ha ayudado el psicólogo porque soy una persona emocional y muy impulsiva". Ha encontrado en los profesionales la mejor ayuda para saber gestionar las emociones y todo lo que ocurre en su día a día. Sin embargo, confiesa que "todavía estoy en el camino eh, pero me ayudan a llevarlo mejor".

Otro de los temas de los que también hablará largo y tendido será sobre los retoques estéticos y la medicina estética. "La medicina estética no me gustaba absolutamente nada pero claro hasta que empecé. Por ejemplo, llevo el pecho puesto. Para mí ha sido la mejor operación que me hice. Yo me ponía un bikini y yo no tenía pecho. Y ahora me pongo unos bikinis que me los pongo hasta de triángulo, vamos. Si te hace sentir mejor, ¿por qué no? Mi autoestima ha mejorado", ha dicho al respecto.

Belén Esteban también ha querido visibilidad la importancia de hacerte revisiones ginecológicas cada año. Lo dice por experiencia propia, ya que gracias a que el detectaran en una primera revisión un pólipo, pudieron eliminarse rápidamente y que no se convirtiera en algo más, ya que incluso con el paso de los años pueden llegar a ser cáncer. "En una revisión me vio algo mi ginecóloga. Tenía un pólipo. A los tres días me tuvieron que meter a quirófano y quitármelo. Pero, ¿y si no hubiera ido? Hubiera sido peor. Hay que ser valientes y hay que hacerse revisiones todos los años porque nuestro cuerpo cambia y tenemos que saber cambiar con él.

