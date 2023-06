Belén Esteban se rompe en su cara a cara con Kiko Hernández: "No te has portado bien"

"Me ha dolido que has entrado en el plató y no me has mirado ni a la cara", así le reprochó Belén Esteban a Kiko Hernández su reaparición en 'Sálvame' tras su supuesta boda con Fran Antón. El colaborador llegó a Telecinco este martes 13 de junio dispuesto a resolver dudas y se encontraba con sus compañeros, ajenos al paso que habría dado. La de Paracuellos del Jarama buscó una mirada cómplice que no recibió en ningún momento. "Si te has casado, yo te felicito, pero hoy me ha dolido eso", le repetía. 14 años son los que ambos colaboradores llevan compartiendo plató, son de los rostros iniciales del programa, y su amistad es una de las más fuertes. El actor no tardó en explicarle qué había sucedido para mostrarse más distante con ella.

"Ayer me dolió mucho que dijeras que te parecía ridículo que no contara algo, y más después de tu llamada explicando cómo soy. No entendía cómo haces eso y al día siguiente dices eso", le reconocía. Ante el malestar de las palabras de la colaboradora, decidió exponerle, como amigos que son, dónde pensaba ella que se había equivocado con su programa. "Hemos estado 14 años codo con codo y hemos sufrido mucho. Creo que no te has portado bien y has tenido cinco días a personas que tu y yo queremos mucho que se les ha puesto en duda y se les ha juzgado", le decía.

Sin embargo, Kiko Hernández no dejaba pasar ni un solo minuto para aclara en qué punto se encontraba su relación. "No te he mirado a los ojos pero en estos 14 años tu has formado parte de mi vida y te voy a tener siempre ahí", zanjaba ante una emocionada Belén Esteban. En ningún momento, no cuenta con su compañera para cualquier paso que vaya a dar: "En el momento que recibo llamadas a lo mejor me he rebotado, cabreado y lo he dejado pasar. ¿Crees que viendo el musical de mis hijas voy a salir para contestar?".