Belén Esteban se enfrenta a Kiko Matamoros: "Paga el millón que debes"

'Sálvame' planteaba entre sus colaboradores el debate sobre el rey Juan Carlos I y su visita a España, a Sansexo, esta misma mañana. Kiko Matamoros exponía ante las cámaras una noticia del emérito a colación de una posible vuelta. "Un amigo de este, que, presuntamente, financiaba una de estas de las que utilizó para sus gastos, ha comprado el hotel Villamagna y tiene dónde venir a quedarse por lo visto", explicaba. Cada uno tenía sus propias fuentes y apuntaban a dos cosas diferentes porque Belén Esteban desmentía dicha información. Esta negativa provocó que ambos se enfrentaran y terminaran reprochándose públicamente posibles deudas con Hacienda.

"Hablamos del rey pero aquí hay mucha gente que debe mucho dinero a Hacienda y no pasa nada", le decía a su compañero tras poner en duda su información. Kiko Matamoros le devolvía el reproche "empezando por la que tú tuviste que pagar" y la colaboradora se defendía: "Perdona, lo pagué. Paga tú el millón que debes. Le echas la culpa a Makoke y eres tu". El colaborador, por su parte, confirmaba que esta situación cambiará próximamente porque "voy a regularizar mi situación cuando corresponda porque tengo dos inmuebles que van a responder".

Esos bienes a los que referencia que saldarían su deuda "están trabados" y que cuando se normalice todo no deberá "ni un duro". Belén Esteban está segura de que no le debe nada a nadie y, por eso, no acepta que se lo digan. Se quedaba, después de este momento, con la sensación de que siempre cuestionan sus informaciones. A Jorge Javier Vázquez, presentador junto a Adela González, le aseguraba que, aunque piensen que habla "como la tontita del programa", "la tontita sabe más que todos vosotros".

El momentazo de 'Sálvame' y Belén Esteban tras su llamada a Londres por el rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos ha estado durante dos días en Londres realizando un corto pero intenso viaje. Allí fue captado por los medios británicos saliendo de un exclusivo y selecto club privado inglés, el Oswald's. Por ello 'Sálvame' quiso darle la oportunidad a un colaborador de que llamarán a Reino Unido, a esta propiedad, a ver si obtenían mayor información. Era Belén Esteban la que, finalmente, descolgaba el teléfono frente a las cámara y hablaba en inglés con su interlocutor al otro lado. No ha tenido miedo ninguno a hablar en otro idioma diferente al suyo para los espectadores y ha protagonizado uno de los momentos más virales del programa. Aunque no se obtuvo ninguna información nueva, tuvo la capacidad de hablar con uno de los trabajadores de la sala e, incluso, bromear con él ante la situación que estaban viviendo por ello.

Aunque ella sí ha visitado la capital inglesa en alguna ocasión, no es ella la que hablaba y, por ello, se disculpaba. En el formato de la Fábrica de la Tele le agradecían la implicación y el intento. Le reconocían, de hecho, el esfuerzo que esto suponía. Belén Esteban es una de las colaboradoras que más se implica y así lo deja ver, por ejemplo, en la hora extendida de 'Sálvame' en Mitele plus. Allí siempre está dispuesta a coger el micrófono y cantar o bailar para animar a todos sus compañeros, el público y los espectadores en casa. En las últimas semanas han sido canciones de su amiga Rosalía las que la llevaban a ponerse en el centro y compartir un buen momento.