Belén Esteban, rotunda sobre la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira: "Mejor sola que mal acompañada"

Ocho meses ha durado la relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Este domingo hemos conocido que el esgrimista ha decidido romper su noviazgo con la sobrina de Isabel Pantoja. A su regreso de Puerto Rico, donde ha finalizado la gira americana de la cantante, la joven se ha encontrado con una desagradable sorpresa. El esgrimista, al que se le habría visto acompañado de una influencer y modelo llamada Melania Puntas, le ha comunicado su decisión de poner punto y final a su idilio. Ante el duro varapalo que se ha llevado su amiga, Belén Esteban le ha enviado un mensaje de apoyo desde el plató de 'Sálvame'. "No voy a traicionar a mi amiga", ha arrancado diciendo. "No me gusta que no se la valore o que se piensen otras cosas. No voy a hablar nada de lo que he hablado con Anabel, que lo sé todo. Pero como amiga puedo decir que a veces es mejor es mejor estar sola que estar mal acompañada".

"Deseo que mi amiga Anabel esté feliz", dice Belén Esteban

"A Anabel me la creí siempre", continuaba diciendo la de Paracuellos en el programa de Telecinco. "Yo estuve con Yulen... Cuando he estado con el me h tratado fenomenal, pero sé cosas que no voy a contar. En el amor hay que arriesgar, y a veces arriesgar no supone nada. Deseo que mi amiga Anabel esté feliz".

"El único consejo que le he dado a mi amiga es que mire por ella", proseguía diciendo, con rostro serio y una actitud tajante. "Mi amiga Anabel ha estado un mes trabajando, no ha estado de fiesta. Qué bonito que des todo por una relación y cuando llegas te encuentras con cosas que no te gustan".

Belén Esteban manda un cariñoso mensaje a su amiga Anabel

Que Belén Esteban se haya pronunciado de manera tan rotunda sobre su amiga Anabel no sorprende en absoluto. En la mañana del lunes, poco después de que saltase la noticia de la ruptura, no ha dudado en posicionarse a favor de la sevillana en las redes sociales. "Mi amiga Anabel, no te imaginas lo que te quiero", ha escrito en su perfil de Instagram junto a varios emoticonos en forma de corazón. Y junto a la publicación la canción 'Quiero decirte', de Abraham Mateo y Ana Mena. La aludida ha respondido a las muestras de cariño lanzando en las redes unas palabras a sus amigos y allegados: "Hay gente que te abraza y te reinicia".

Rafa Mora, presente en el plató, ha lanzado acusaciones contra Anabel: "Es una chavala muy posesiva. Tiene que ser complicado convivir con Anabel Pantoja. A veces es insoportable. En su día se entendió que se separara de Omar Sánchez porque no estaba enamorada, ahora tampoco vamos a dilapidarlo a él por no querer estar con ella". Belén Esteban, que conoce muchos detalles íntimos de la vida sentimental de Anabel Pantoja, no ha hecho más declaraciones. Lo cierto es que mientras hablaba de su amiga, su monitor de glucosa ha empezado a sonar, alertándola de que le estaban bajando los niveles de azúcar. De inmediato, la ex de Jesulín de Ubrique ha pedido a dirección que le dieran "una bolsa de azúcar". Eso sí, también tranquilizaba a sus compañeros y a la audiencia dejando claro que es una situación normal y que pronto se le pasaría. Poco después hemos podido apreciar que ya no se encontraba en el plató, pero ni Terelu ni el resto de colaboradores ha detallado si se encontraba tras los focos o si ha necesitado asistencia por parte del equipo médico de Mediaset.