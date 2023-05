Belén Esteban rompe a llorar tras recibir un mensaje de su madre

Belén Esteban está a punto de decir adiós a su etapa en 'Sálvame', que se ha estado emitidiendo durante 14 años en Telecinco. Aunque se cierra una era, la de Paracuellos del Jarama sigue al frente de sus otros proyectos profesionales. Uno de ellos es con su faceta de empresaria junto a 'Los sabores de la Esteban'. Este viernes ha presentado sus nuevos gazpachos en un evento en Madrid, al que ha asistido SEMANA. Allí ha vivido un momento de lo más emotivo al leer un mensaje de su madre, con la que está muy unida.

La colaboradora de televisión no ha recibido la visita de su madre, que no vive en Madrid, pero esta no ha dudado en mandarle un mensaje a su hija. Consciente del día tan especial que le esperaba, la ha sorprendido con un emotivo mensaje. Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse al contarlo.

"Quiero mandarle un beso a mi hermano Cuqui, que estará escondido por ahí. Le digo que si papá y mamá estuvieran aquí, estarían tan orgullosos... Y sobre todo a una persona muy especial para mí, mi marido, que es mi bastón. Mi madre me ha mandado un mensaje por WhatsApp precioso. Es una empresa mía, pero mi familia tiene mucho que ver. La persona que más quiero no está aquí, pero me ha mandado una carta también. Estoy muy emocionada", ha declarado entre lágrimas.

Está emocionada por sacar nuevos productos con su empresa

Miguel Marcos, su marido, ha pasado una época complicada al lado de su mujer después de que esta se rompiera la tibia y el peroné en directo en el plató de su programa. Durante meses ha estado al lado de ella, demostrándole su apoyo. Belén Esteban no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle públicamente su cariño: "Miguel, gracias... mira que tengo mal genio, que lo pago todo contigo. Gracias por estar a mi lado cuando me puse malita, los días que estuve en el hospital no te fuiste de mi lado".

Es el amor de su vida. Eso es lo que ha dicho Belén Esteban: "Totalmente". Pero, ¿qué le aporta Miguel a su vida? "El me calma. No somos el matrimonio perfecto, pero yo le quiero mucho. Yo me di cuenta de todo lo que me quería cuando me lesioné. No me dejaron sola nunca. A mí, mi marido y mi chica de la casa (Alina) me bañaban sentada en el sofá…", dice emocionada recordando esos momentos.

Carlota Corredera la ha acompañado en este día tan especial

Pero también le manda un mensaje de amor a su programa: "Gracias a mis amigas, y a toda la gente que me quiere. También le doy gracias a mi programa, a Sálvame', que se cierra, pero nos vamos con la cabeza bien alta. Nos merecemos un descansito. Y a pesar de todo lo que dicen, la puerta no está cerrada, es mentira", declara rotunda.

La colaboradora de televisión no ha podido evitar las preguntas sobre Jesulín de Ubrique, que actualmente se encuentra grabando la nueva edición de 'MasterChef Celebrity': "Yo de ese señor no hablo. Le deseo que cocine muy bien en 'MasterChef'. Si yo hablara me haría 120 'Deluxes', pero por mi hija sabes que no pienso hablar". Y aprovecha la ocasión para lanzarle un dardo al torero: "Yo le deseo lo mismo que me me desearon a mí en mi 'Gran Hermano VIP'. Es más , te voy a decir una cosa. En mi familia somos tres. El padre es el padre, pero ella tiene su padre real que es Miguel Marcos Martín".