Belén Esteban rompe a llorar tras la defensa de Kiko Matamoros

Belén Esteban se convirtió el pasado viernes 16 de junio en la protagonista de 'Viernes Deluxe'. El programa del universo 'Sálvame' de los fines de semana acogía su último polígrafo ante su inminente final en el mes de julio. Entre todas las preguntas a las que se enfrentó hoy en la sobremesa de Telecinco analizaron una de las más sonadas: "¿Crees que algunos colaboradores podrían tener más complicado encontrar trabajo tras el final?". La colaboradora dio dos nombres, Rafa Mora y Miguel Frigenti por la trayectoria, hay otros compañeros más reconocibles, no sin recalcar que seguro contarían con ellos para formatos como debates. En el programa de hoy su amigo le hizo saber que se encontraba algo molesto y sus razones. Kiko Matamoros, al escucharle, salió en defensa de la de Paracuellos del Jarama, para su propia sorpresa, e hizo que se emocionara ante lo que estaba escuchando.

"Cuando lo vi pensé que era innecesario. Pero ahora, viendo cómo os nombra, es porque os quiere. Es porque sois su preocupación y que sus dos amigos tengan trabajo", aseguró ante la atenta mirada de todos. La empresaria, que ya se había disculpado, no pudo evitar las lágrimas en sus ojos porque no se estuviera entendiendo sus palabras. "Lo siento por decir tu nombre, os lo dije con un cariño...lo siento", le aseguró justo antes a su amigo allí presente.

"Lo dije sin intención de hacer daño a nadie, dije que valían mucho", recuerda Belén Esteban

Miguel Frigenti no entendió porque, con la amistad que comparten, dio su nombre, y así se lo hizo saber. "Enfadado no estoy pero no me ha gustado. Lo que me duele es la posición en la que ella me ve. No hubiera dado ningún nombre, también me sorprende que des el mío antes...", explicó a las presentadoras. Ante todo esto la colaboradora se volvió a disculpar asegurando que nunca había tenido idea de ofenderle. "Lo dije sin hacer daño a nadie, dije que valían mucho, que los iban a llamar y no tenía esta intención", le puntualizó. Ambos llegaron a un entendimiento y estas palabras quedaron aquí.

Rafa Mora por su parte, que no estaba en los colaboradores de la tarde, se lo tomó de otra forma y ni se molestó por lo que pudo escuchar. "Si es lo que ella piensa, se equivoca. No solo creo que sea complicado para nosotros, creo que quitando cuatro o cinco nombres, el resto tendrá que buscar la vida", recordó a todos sus compañeros. En lo que respecta a su caso, tiene claro que no se reincorporará al mercado laboral tras el 23 de junio de una manera rápida, porque no es necesario. "Yo por lo menos no tengo planteado trabajar en medio año". Era su compañero Kiko Matamoros el que explicaba los porqués de esta actitud. "Contrariamente creo que lo tiene más fácil la gente de perfil bajo. Sé que Rafa ya tiene una oferta para hacer televisión", aseguró convencido.

Se acerca el comienzo del fin del universo 'Sálvame' con su final el 23 de junio

Todo el equipo de La Fábrica de la Tele, productora tras el sello 'Sálvame' está encarando su última semana en antena después de más de 14 años ininterrumpidos. Mediaset tendrá una nueva parrilla ya de cara al verano, con un nuevo programa de Sandra Barneda, y a la próxima temporada y no tienen cabida. Será Ana Rosa Quintana la nueva presentadora de las tardes con 'TardeAR'. Este infoshow, sin embargo, no llegará hasta septiembre.