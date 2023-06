Este vienes, 'Sálvame' ha llegado a su fin después de 14 años de emisión. Por este motivo, Telecinco ha emitido un especial del programa al que han ido todos los colaboradores. Ha faltado Jorge Javier Vázquez, pero esto no ha impedido que la audiencia haya podido ver y escuchar los testimonios de algunos de los personajes famosos que han sido noticia en el formato. Una de ellas es María José Campanario, a la que tantas veces se ha mencionado en el espacio. La redacción del programa se ha puesto en contacto con ella, pero esta ha declinado hablar. "No me habéis tratado nada bien", les ha espetado desde el teléfono. Su respuesta no ha dejado indiferente a Belén Esteban, quien no ha dudado en responderle de manera tajante.

Belén Esteban, firme al hablar de la mujer de Jesulín y su familia

La de Paracuellos del Jarama no se ha mordido la lengua. Una vez más, le ha resultado imposible quedarse callada ante la reacción de Campanario cuando desde 'Sálvame' se han puesto en contacto con ella. Contundente, ha dicho lo que piensa. "Ha estado muy bien, pero nos podía dar las gracias porque en el 'Deluxe ' se ha sentado toda su familia", ha sentenciado.

Ha llamado la atención que la madrileña no solo ha lanzado un reproche a la que ha sido durante más dos décadas su eterna rival. También ha hecho extensiva su desaprobación a los familiares de la odontóloga, que en más de una ocasión se han sentado en el 'Deluxe' para hablar de las intimidades del matrimonio formado por Jesulín de Ubrique y la catalana.

El día que la madre de María José Campanario se sentó en el 'Deluxe': "Nosotros nunca hemos insultado a nadie"

Cabe recordar que fue en el año 2014 cuando la madre de Campanario, Remedios Torres, concedió una entrevista en televisión. "A mi hija no le gusta que vaya a la tele, pero tampoco me lo ha prohibido y mi hija tampoco me ha dejado de hablar ni un solo día, no está enfadada conmigo", dijo entonces. "Firmé un contrato y tenía que cumplir. Es muy fácil insultar sentados en una silla y estando todos los días en televisión. Nosotros nunca hemos insultado a nadie".

Tras la entrevista de su madre en televisión, María José Campanario explicó que respetaba las decisiones de su progenitora, pero reconocía que su puesta en escena no fue de su agrado: "Respeto mucho a mi madre, la quiero mucho, pero ha entrado en terrenos donde no debía entrar. No estamos enfrentadas, eso que han dicho no es cierto, pero sí que es verdad que le dije que no fuera al Deluxe, que no debe repetir anteriores experiencias en ese programa, porque se portaron con ella muy mal. Y no me gusta verla sufrir".