Belén Esteban recuerda "las palizas" de Chiquetete a Raquel Bollo y defiende a sus hijos

Alma Bollo y Manuel Cortés han abierto su corazón en 'Supervivientes', reality de Telecinco donde participan. Allí hablan de cómo ellos vivieron la relación de sus padres, Chiquetete y Raquel Bollo, y la relación que mantenían con él. Rocío Cortés, otra de las hijas del cantaor, sale en defensa de su padre ante todo lo que han señalado: "Dejad a mi padre descansar ya. Me parece de vergüenza que tengan que utilizar otra vez a mi padre para dar pena". Esto solo era el comienzo de las palabras que le dedicó y que recibían rápidamente la réplica de los colaboradores en plató. No dudaban en recordarle puntos importantes, como Belén Esteban, para que entendiera por qué eran desafortunadas.

La de Paracuellos del Jarama conoce la historia de su compañera y su familia y, por ello, no entiende ahora este reclamo. Gracias "al apoyo incondicional de los abuelos", padres de la diseñadora, a quienes señala, "esos niños han salido adelante". Sus dos hermanos son conscientes de lo que ha pasado y ellos mismos explican lo doloroso que es recordarlo: "Nunca llegamos a entender por qué mi padre hacía ese tipo de cosas. Cometió muchos errores que agradezco de poder aprender de ellos y no cometerlos yo como padre".

Alma es incluso más tajante que su hermano Manuel cuando se trata el tema. Se encuentra aún lejos de poder, si quiera, de plantearse un perdón. Ni siquiera tras el fallecimiento de Chiquetete años atrás. "Mi mente me dice que tienes que perdonar, pero mi corazón no perdona. Nadie me ha dado una explicación de por qué a mí no me quieres, por qué conmigo no quieres hablar", confesó en la palapa de Honduras. Esa indiferencia es una de las cosas que todavía le dejan un mal recuerdo: "La última vez que lo vi yo era consciente, sé dónde nos llevó y al juego que jugamos. Después de eso yo lo he visto, me lo he cruzado y se ha cruzado de acera". Lydia Lozano también les echaba una mano en 'Sálvame' defendiendo que tanto derecho tienen unos como otros para hablar del que fue su padre.

Rocío Cortes señala a los hijos de Raquel Bollo: "No tienen educación ni respeto"

"Ya estoy muy cansada de que se la den de víctimas, de que lloren. Qué estáis cobrando cada semana...me alegro, que se lo lleven así de bien y así de rápido", exponía Rocío Cortés en 'Sálvame'. La familia Cortés está dolida por las palabras que los hijos de Raquel Bollo, Alma y Manuel, dedicaban a su fallecido padre hace unos días. Después de todo el trato aún no se explica que sean capaces de continuar mencionándole: "Con la niña ha tenido menos contacto por cosas que no te voy a contar, pero con Manuel sí". Hace una diferencia significativa entre, en sus propias palabras, su educación frente a la de los dos concursantes y no duda en dejarlo claro. "No tienen educación ni respeto; eso de 'payo, repayo'...¿Qué gitana eres? Mi madre me ha educado de una manera diferente. Se notan los Cortés Cazalla a los Cortés Bollo". Aseguró que la situación siempre ha ido más allá como en lo judicial: "Aquí hay víctima y verdugo. Verdugo es ella y víctimas Francisco, Antonio, mis hermanos, y Rocío".