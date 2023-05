Belén Esteban presta su imagen a un videojuego de "League of Legends"

Belén Esteban está a punto de decir adiós a su programa. 'Sálvame' echa el cierre el próximo 23 de junio después de 14 años en emisión. Los colaboradores están teniendo tiempo para reinventarse y buscar otras opciones laborales. Aunque la de Paracuellos del Jarama ya tiene su empresa de alimentación, a ella no le da miedo probar suerte en otros sectores. Y ahora acaba de anunciar que se ha metido en el mundo de los videojuegos.

La princesa del pueblo ha anunciado este martes que será la nueva midlaner del conocido juego 'League of Legends'. "Contentos con nuestra nueva midlaner", ha escrito el equipo Heretics desde su perfil oficial de Twitter. Este equipo se dedica a los deportes electrónicos y el propietario es TheGrefg, uno de los streamers españoles más famosos. Actualmente cuenta con más de 7,5 millones de seguidores en Instagram, casi ocho millones en Twitter y más de 11 en Twitch.

El equipo ha anunciado la incorporación de Belén Esteban

CONTENTOS CON NUESTRA NUEVA MIDLANER pic.twitter.com/4Vnvdg87qL — Team Heretics ( @TeamHeretics) May 23, 2023

Ella se ha mostrado de lo más emocionada con este nuevo proyecto profesional: "Ahora me toca a mí", ha escrito junto a una imagen en la que aparece posando con la camiseta de este equipo. TheGrefg no ha podido aguantar la emoción y le ha contestado en dicha publicación con un "pues ya estaría". No hay duda de que está emocionado ante el nuevo fichaje.

Aunque hay nervios por la nueva etapa por la que va a pasar Belén, lo cierto es que su cara en la foto que ha compartido lo dice todo. La colaboradora de 'Sálvame' quiere probar nuevas experiencias laborales y parece que después de estudiar todas las alternativas, se ha quedado con esta. Para muchos este mundo es desconocido y que Belén esté como midlaner puede hacer que este sector se acerce a todavía más personas.

La emoción es máxima

Pero, ¿qué función va a tener Belén Esteban como midlaner? La colaboradora de televisión no tendrá que jugar, sino que su participación es más bien una estrategia de marketing. De esta forma, tomará decisiones estratégicas durante las partidas que se hagan. Ha sorprendido que Belén conociera este tipo de juegos, pero con este fichaje deja claro que entiende mucho del tema.

No es el único proyecto profesional que tiene entre manos Belén fuera de la televisión. Y es que la colaboradora de 'Sálvame' también es empresaria y sigue adelante con su empresa de alimentación, 'Los sabores de la Esteban', que empezó en 2021 y con la que ha sacado cremas de diferentes tipos, patatas fritas, y gazpacho y salmorejo. Además, es una de las famosas más seguidas en Instagram con más de un millón de seguidores, por lo que también triunfa como 'influencer'. ¡No hay nada que se le resista a Belén!