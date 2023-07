Belén Esteban pone rumbo a Estados Unidos: así afronta su "aventura" en Netflix

Ha pasado menos de un mes desde que 'Sálvame' echara el cierre en Telecinco, aunque eso no quiere decir que llegara a su fin de manera definitiva. Sus colaboradores han sido contratados por Netflix, donde inician un proyecto que a todos les tiene muy ilusionados. De hecho, este miércoles 19 de julio han hecho las maletas para iniciar su aventura fuera de España. Si bien es cierto que Belén Esteban está feliz y con ganas de que el nuevo formato de la plataforma funcione, su último mensaje en la Red demuestra que alguien de su círculo le ha cargado de negatividad. Lejos de contagiarse, ha tomado la firme decisión de eliminar de su entorno a esas personas que no se alegran de todo lo bueno que le pase.

"Qué horror de gente. Tan mala y tan envidiosa. Lo mejor que he hecho en mi vida es bloquear a gente que me da pena de los malos que son. Yo tengo a mi familia y tan feliz", comienza diciendo. Se niega a que alguien le empañe el dulce momento que atraviesa y es que Belén Esteban al igual que sus compañeros de programa están pletóricos, tanto que ella misma ha anunciado en su red social que comienzan a trabajar duro desde ahora para que Netflix y ellos formen el mejor equipo. La maquinaria ya está en marcha y harán todo lo posible porque las piezas sí encajen, de hecho, han lanzado una pregunta a sus seguidores, quienes ávidos de información le preguntan continuamente sobre su futuro fuera de la pequeña pantalla.

"Hoy empezamos una aventura y mis compañeros vamos con muchísima ilusión, conseguiremos trabajo en América? @netflixes", escribe Belén Esteban. Pero, ¿con quién estará de la mano en su nuevo trabajo? Fotografías en el aeropuerto confirman que estará junto a Lydia Lozano, David Valldeperas, Kiko Hernández, Terelu Campos, Kiko Matamoros, María Patiño y Chelo García Cortés, lo que deja ver que la plataforma audiovisual ha puesto toda la carne en el asador para que el nuevo formato sea un éxito absoluto.

Fueron muchos los que lamentaron que 'Sálvame' llegara a su fin y esto deja ver que las altas esferas de fuera de Mediaset se pusieron las pilas para que ninguno de ellos tuviera que separarse a nivel laboral. Con sus más y sus menos habían hecho piña durante 14 años y ahora debían mirar más allá. 'Sálvame' cruza el charco, de hecho, el programa de corazón que tantos años ha reinado en la parilla ahora tratará de hacerse un hueco en Estados Unidos, entre otros destinos.

Aunque para todos es algo nuevo, algunos de ellos ya han sentado las bases. Belén Esteban se lo confesaba a Carlota Corredera, a quien aseguró que tras reunirse con el director y amigo, David Valldeperas, le había hecho una firme petición. "Va a ser duro. Y además le he dicho a David Valldeperas que no me grite mucho cuando estemos allí porque me da mucha vergüenza. En plató me da igual... Pero es que vaya voces que nos da. Eso sí, voy a dar el 100% como todos mis compañeros", deslizó.

Todos sean que la audiencia les acompañe y que los datos sean los esperados. Tanto es así que hay opciones a las que no piensan renunciar, ejemplo de ello, el pulpillo que continuará en esta nueva aventura. Recordemos que era un estrado que los colaboradores de 'Sálvame' utilizaban para dar noticias bomba e informaciones que incomodaban a algunos rostros conocidos de nuestro país, una pieza que seguirá presente en el futuro.