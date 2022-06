Belén Esteban continúa de baja después de sufrir una fatídica caída en directo en ‘Sálvame‘ por la que tuvo que ser operada de la tibia y el peroné. La colaboradora de televisión no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Y es que el hecho de estar en su casa recuperándose y no poder atender todos los compromisos que tenía en activo le ha pasado factura en su estado de ánimo. La de Paracuellos del Jarama se refugia en su marido, Miguel Marcos, que está junto a ella en todo momento y se ha convertido en su mejor medicina. A pesar de que ahora su vida está parada, no era así hace tres años. Belén Esteban se pone nostálgica y comparte un bonito recuerdo de cómo estaba junto a su marido hace precisamente tres años atrás, en el año 2019. Antes de la pandemia provocada por el coronavirus.

Aunque parece que la vida antes de la pandemia no ha existido no es así. La colaboradora de televisión desvela la imagen que compartió el 20 de junio del 2019. En la imagen aparece la pareja felizmente sonrientes y mirando a cámara tras disfrutar de una agradable velada gastronómica. Belén y Miguel están brindando con sus respectivas copas. ¿Sabéis cuál es el motivo de su felicidad? Quedaban pocas horas para que la pareja contrajera matrimonio rodeado de familiares y amigos queridos. Hay que recordar que el 22 de junio, Belén Esteban y Miguel Marcos se dieron el ‘sí, quiero’ en la finca La Vega del Henares, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

La fotografía que hay sobre estas líneas está tomada tan solo tres días antes de que la pareja contrajera matrimonio. Un emotivo recuerdo en el que la de Paracuellos del Jarama se refugia en sus momentos más delicados de su vida. La rehabilitación está siendo larga para ella. Hace unas semanas, la colaboradora de televisión confesó estar sobrepasada y deseando volver a su vida. «Buenas noches. Llevo 41 días sin poderme mover. Qué ganas tengo de volver a mi vida, ya queda menos, pero es muy duro parar así de repente. Pero volveré con mucha fuerza e ilusión, gracias», escribía Belén Esteban, demostrando que ha sido muy duro para ella parar su vida de manera radical.

Como hemos dicho anteriormente, Belén ha tenido que paralizar todos sus compromisos profesionales. De hecho, ha lanzado las nuevas versiones de sus gazpachos y salmorejos de los ‘Sabores de la Esteban’ y no ha podido presentarlas mediática. Sin embargo, aprovecha el tirón que tiene en las redes sociales para compartir todo lo relacionado con estos productos que tantas alegrías les ha dado. Unas alegrías que llegan en un momento crítico para ella pero que la animan a seguir luchando y recuperándose.