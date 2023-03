Belén Esteban se ha convertido en la gran protagonista del nuevo número de SEMANA, que ya está a la venta en tu kiosco o supermercado más cercano. En su charla con este medio, celebra sus diez años de amor con su marido, Miguel Marcos, y además nos cuenta una noticia que llevaba esperando varios años: el juez ha admitido su querella contra Toño Sanchís por la vía penal. La de Paracuellos del Jarama ya nos avisó que iba a ir a por todas en la batalla judicial contra su ex representante y así ha sido.

SEMANA ha tenido acceso al documento en el que el Juez de instrucción 1*23 de Madrid, con fecha 26 de enero de 2023, dictó una resolución en la que confirma que tras dar "por finalizada la investigación iniciada por la querella interpuesta en el año 2019" por Belén Esteban, "considera que de la investigación practicada han resultado indicios suficientes de responsabilidad penal contra Antonio Sanchis García, por un presunto delito de apropiación indebida, por apropiarse durante años de más de 362.000€ correspondientes a retribuciones de Belén por sus intervenciones en publicidad y en distintos medios de comunicación, que Antonio Sanchís cobraba en calidad de agente artístico de Belén". Esto se traduce que incluso Toño Sanchís podría terminar en prisión.

El juez no ha seguido con la demanda contra Carmen Lorena, mujer de Toño Sanchís

El juez que lleva el caso ya ha trasladado el procedimiento al Fiscal y a la acusación particular para que presenten escrito de acusación contra Toño Sanchís. Tras esto, el proceso será enviado al tribunal que debe celebrar el juicio. Mientras que la querella sigue adelante por lo penal para el que fuera su representante, no ocurre lo mismo contra Carmen Lorena Romero, administradora de la agencia artística que representaba a Belén y mujer de Toño. El motivo no es otro de que el juez considera que era Toño quien llevaba personalmente la gestión de la facturación. Por este motivo, es el único responsable de la apropiación indebida.

En la entrevista que Belén Esteban ha concedido a SEMANA, la colaboradora de televisión nos confirma esta noticia y que no puede estar más feliz por ello: "El día 26 de enero me llamó mi abogado para decirme que después de todo este tiempo (tres años), en el que todo se paró por el Covid, ya por fin lo han admitido por lo penal. Por eso estoy muy contenta", nos cuenta. Un momento que llevaba esperando todo este tiempo: "Me emocioné, pero te voy a decir por qué. Mira, yo no quiero hacer daño a nadie, pero a mí él me ha hecho mucho daño y se ha llevado un dinero que era mío y que no le correspondía". Y añade: "Yo he luchado mucho para llegar hasta aquí y ya lo único que quiero es que me pague los 362.000 euros más costas que me debe y ya está. Que me dé lo que es mío y punto".

Belén Esteban comenzó este trámite en 2019

A Belén Esteban nunca le ha temblado el pulso para conseguir todo el dinero que asegura que su representante le había robado. A pesar de que la colaboradora anunció a bombo y platillo que estaba dispuesta a pedir la prisión para Toño, no fue hasta finales de 2019 cuando realmente comenzó los trámites: "La querella por lo penal la presenté en octubre de 2019".

La de Paracuellos del Jarama vendió la casa de Toño en el 2020, una casa que obtuvo por subasta tras tres años de juicios con el que fuera su representante. La colaborada siempre quiso hacerse con esa vivienda para recuperar parte del dinero adeudado por Toño y, a pesar de haber recuperado una gran parte, ya desveló a SEMANA que todavía le quedaban casi 400.000 euros pendientes de ese dinero estafado por Sanchís.