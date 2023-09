Belén Esteban ha dado por finalizado uno de sus verano más movidos. Tras la cancelación de 'Sálvame', la excolaboradora no ha parado quieta. Ha estado en Miami y en México, donde se trasladó para grabar el nuevo 'reality' de Netflix que protagoniza junto a otros compañeros míticos del desaparecido programa de Telecinco. Una vez atendidos sus compromisos profesionales, la de Paracuellos ponía rumbo a Benidorm, Canarias y República Dominicana, este último viaje junto a su marido, Miguel Marcos. Pero ahí no quedaba la cosa. Acaba de volver de pasar unos días junto a su hija, Andrea Janeiro, en Los Ángeles y Las Vegas. Belén ha querido inmortalizar el momento en el que se encuentra con un tatuaje lleno de significado: el de su nuevo apodo.

Belén Esteban cumple la promesa que se hizo

La excolaboradora ha exprimido al máximo la etapa estival. Unos días intensísimos entre compromisos profesionales y días de desconexión con amigos y familia. Ella misma ha sido la encargada de abrir el álbum de sus vacaciones y compartir con todos sus seguidores de Instagram (algo más de 1,1 millones) los planes de los que ha disfrutado. La costa oeste norteamericana, donde reside su hija, ha sido el último destino elegido por Belén Esteban para dar por finalizado el verano. Ahí ha visitado algunos de los lugares más emblemáticos y también ha tenido tiempo de acudir al concierto de la diva Beyoncé.

Ya en Madrid, la ex de Jesulín ha compartido una imagen con su nuevo tatuaje en el que se puede leer 'La Patrona', el nombre con el que se ha rebautizado. Una verdadera declaración de intenciones con la que da el pistoletazo de salida a su nueva vida y se afianza en sus nuevas "formas". Belén ha cumplido así con la promesa que se había hecho a sí misma y confesó durante la 'premier' de 'La soledad tiene alas', la película dirigida por Mario Casa. "He engordado 14 kilos, y los he engordado aquí (en el pecho), aquí (la tripa) y aquí (los glúteos). Ahora no soy Belén Esteban, soy la patrona. Me lo voy a tatuar", reconocía a finales de agosto. Dicho y hecho.

A punto de estrenar su nueva aventura en la pequeña pantalla

Durante el mes de julio, la colaboradora estuvo inmersa en la grabación de la docuserie de 'Sálvame' para Netflix , junto a otros rostros del famoso programa como Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Terelu Campos y Chelo García Cortés. El esperado formato se estrenará en octubre en la plataforma de 'streaming'. "Han sido unos días de fantasía pura. No puedo decir nada, pero la gente lo tiene que ver", reconoció durante el estreno de la ópera prima de Mario Casas.

1 de 5 Belén Esteban en Las Vegas, donde ha viajado junto a su hija 2 de 5 Otra instantánea del álbum de las vacaciones de Belén en Las Vegas 3 de 5 Otra foto de las vacaciones de la de Paracuellos y su hija, Andrea Janeiro, entrelazando las manos 4 de 5 Belén y su marido durante sus vacaciones en República Dominicana 5 de 5 Otra romántica imagen del viaje de Belén y Miguel en el Caribe