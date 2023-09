La nostálgica despedida de Belén Esteban a María Teresa Campos

Belén Esteban le ha rendido un sentido homenaje a María Teresa Campos, como no podía ser de otro modo. El mundo del periodismo y la televisión está de luto por la partida de una de las pioneras de la profesión. La comunicadora, como pedía que se refirieran a ella, fallecía este martes a los 82 años en la fundación Jiménez Diaz, donde ingresó el pasado domingo por una insuficiencia respiratoria. Son muchos, muchísimos, los rostros conocidos que han querido despedirse de María Teresa. Los que no han acudido al tanatorio de La Paz, donde se han trasladado sus restos, han echado mano de las redes sociales, que se han llenado de mensajes de condolencias y de recuerdo. La de Paracuellos ha compartido un emotivo mensaje de cuando ella y la malagueña coincidieron por primera vez en un plató.

Belén Esteban no olvida quién le dio su primera oportunidad

La imagen que ha compartido la excolaboradora de 'Sálvame' es un auténtica oda a sus inicios. En ella, se puede ver a una jovencísima Belén Esteban, a quien María Teresa Campos coge de las manos con la cercanía que la caracterizaba. Como recuerda la madrileña en la publicación que ha difundido, se trata de un instante de la primera entrevista que realizó para televisión. Fue la madre de Terelu y Carmen Borrego quien le dio la oportunidad de expresarse en directo sobre su ruptura con Jesulín de Ubrique.

Era, probablemente, la entrevista más esperada del panorama rosa de aquel momento. Corría el año 2000 y Belén Esteban apenas tenía 26 años. La joven se sentaba en el programa 'Día a día' de Telecinco para ser interrogada y escuchada por la ya más que conocida reina de las mañanas televisivas. La timidez de la ex del torero traspasaba la pantalla, lógicamente. Pero era la mujer del momento y María Teresa era consciente, del mismo modo que Belén sabía que ella era la más indicada para contarle de tú a tú su versión de lo ocurrido. Algo que ningún otro medio logró conseguir.

Una relación de más de 20 años

Durante los últimos años de 'Sálvame' (y de María Teresa), Belén se convirtió en una de las mayores defensoras de la presentadora. "Cuando estaba en todo lo alto, a todos se os caía la baba. Y ahora que la veis ahí resulta que era muy mala y que trataba muy mal a la gente", increpó a sus compañeros en plató.

Una defensa a ultranza que no pasó desapercibida para la familia Campos. A pesar de algún que otro encontronazo con Terelu y, especialmente, con Carmen Borrego, Belén y María Teresa siempre se profesaron un respeto profesional mutuo.

