'Mi casa es la tuya' empieza fuerte. Tras varias semanas de promoción, este lunes arranca el programa con un invitado de excepción: Jesulín de Ubrique. El torero se sienta junto a Bertín Osborne para hacer un repaso por algunos capítulos de su vida y conceder su entrevista más sincera tras varios años sin pisar ningún plató de Telecinco. Una noticia que pilló por sorpresa a algunos colaboradores de la cadena, entre los que se encontraba Belén Esteban. "Que trabaje y gane dinerito, que tiene cuatro hijos", dijo la de Paracuellos del Jarama al conocer los diferentes proyectos empresariales que tiene su ex en la pequeña pantalla. Ahora, tan solo unas horas antes de que se emita el programa, Belén ha revelado su plan para esta noche y ha mostrado su malestar al conocer la condición que ha impuesto.

Belén Esteban se pronuncia horas antes de la emisión de la entrevista y asegura que no va a ver la entrevista "porque he quedado con unas amigas esta noche. Primero he quedado con Laura Fa y luego he quedado con otras amigas". Sin embargo, es consciente de que este martes le pondrán en el programa algunas partes de la misma. "Yo por cortes que he visto creo que ha dicho algo así como 'voy a guardar la intimidad de mis hijos'. Serán de tres, de cuatro, no. Pero me parece muy bien que piense así. Eso es lo que él tiene que hacer", ha dicho de manera tajante.

La condición de Jesulín de Ubrique para conceder su entrevista a la cadena

Terelu Campos ha querido avisar a la de Paracuellos del Jarama que es posible que no pueda ver las declaraciones del torero porque "una de sus condiciones es que no se zapee la entrevista". "¿Y eso lo permite esta cadena? ¿Y por qué? ¿Para que yo no hable? Lo elige él pero lo acepta el Mediaset, Mediaforo o como se llame ahora esta empresa", ha expresado visiblemente molesta por la condición que ha impuesto y que la cadena parece haber aceptado.

¿Quién se cree que es Jesulín? ¿Justin Bieber o Beyoncé? La reacción de Belén Esteban

"Yo no he hablado de Jesús desde hace cinco años. Cuando un día me ponen en el Deluxe de colaboradora, no de invitada. Es porque se hace una carta, una carta durísima. Y yo contesto por la cara. Que si mañana no se puede, eso que me ahorro porque no la pienso ver. Pero que diga que no se puede zapear pero ¿quién se cree que es Jesulín? ¿Justin Bieber o Beyoncé? Si ya todo lo que te tenía que decir, sabes que te lo he dicho. Y tú lo sabes", ha zanjado respecto al tema.

Tal y como ha asegurado la propia colaboradora de televisión, sus planes son claros para esta noche y nada tienen que ver con la entrevista de Bertín Osborne a Jesulín de Ubrique. La de Paracuellos del Jarama quiere pasar página y asegura que no va a ver ni leer nada relacionado con Jesulín porque ella ya le ha dicho todo lo que le tenía que decir. Sin embargo, se alegra de que quiera preservar la intimidad de sus hijos, aunque matiza a que eso tan solo está relacionado con tres de sus cuatro hijos, dejado de lado la hija que ambos tienen en común.