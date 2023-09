El tierno mensaje de Belén Esteban a su hija: "Eres lo mejor de mi vida"

Belén Esteban ha enviado a su hija un cálido mensaje del que ha hecho partícipes a sus seguidores. La de Paracuellos, que este verano disfrutó de un gran viaje por Estados Unidos con la joven, reconoce que ella es "lo mejor" de su vida y que la echa mucho de menos. Cabe recordar que desde principios de este año, Andrea Janeiro reside en Los Ángeles donde se está abriendo camino en el plano profesional.

"Te echo de menos, pero estoy feliz por ti, mi vida. Eres lo mejor de mi vida, mi mayor orgullo, ERES TÚ". Madre e hija han estado unas semanas muy unidas durante su viaje por Estados Unidos en el que han recalado en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas y Chicago. Una estancia durante la cual vibraron con la música de algunas de sus artistas favoritas, entre ellas, Beyoncé y Karol G. Inevitablemente, Belén Esteban se ha mostrado nostálgica y ha reconocido que echa de menos no tener junto a ella a su única hija. Debido a este viaje, la colaboradora no pudo acompañar a Kiko Hernández en su boda con Fran Antón celebrada en Melilla.

Un inicio del curso distinto para Belén Esteban

El pasado 18 de septiembre, la colaboradora reapareció públicamente ante la prensa y habló de sus nuevos proyectos tras un verano frenético. "Desde el 19 de julio no he parado, he ido a América y Sudamérica cuatro veces, ida y vuelta. He estado en Miami y México trabajando con Netflix, sale en octubre el documental. No sé si sabéis el título... Se llama 'Sálvese quien pueda'. Me fui luego de vacaciones con la familia, que nos hemos ido a Estados Unidos. Todo muy bien. Ahora ya vuelta al trabajo".

Belén Esteban sigue teniendo contrato con la productora 'La Fábrica de la tele' y cuenta con distintos proyectos sobre la mesa. Un nuevo capítulo de su trayectoria profesional que surge tras el fin de 'Sálvame' que echó el cierre el pasado mes de junio, un programa en el que estuvo 14 años. "Lo nuevo va a ser tele, pero no como antes, no como para estar todos los días. Estoy muy contenta de lo que voy a hacer, estoy muy ilusionada", indicaba. Además, reconocía que había tenido ofertas de la competencia. "Me han tirado la caña de otras cadenas, me han llamado hasta de la radio, pero nunca he hecho radio".