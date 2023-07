La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía ha sido un duro varapalo para la pareja. Hace apenas un par de días supimos que los cantantes ponían punto y final a su compromiso después de más de 3 años juntos. En la Nochevieja de 2022 hicieron planes de boda, pero no ha podido ser. Hasta el momento, la catalana no se ha pronunciado sobre el final de su idilio. Quien sí lo ha hecho ha sido Belén Esteban. La colaboradora, que se encuentra en México con algunos de sus compañeros de 'Sálvame' trabajando en su nueva producción en Netflix, ha enviado un mensaje a la artista. No se pierda el vídeo para ver las palabras que dirige a su "Rosi".

Vídeo: Twitter

"La vida es así. Si Rauw se ha liado con quien sea.. yo te digo una cosa, Rosi: Que te quiero y te querré siempre. Que él se lo pierde, cariño", dice la de Paracuellos del Jarama. Sus palabras llegan poco después de que el cantante puertorriqueño haya emitido un comunicado confirmando la ruptura y negando cualquier infidelidad a Rosalía. "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas”, explica el cantante.