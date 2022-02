Belén Esteban triunfa con su empresa de alimentación ‘Sabores de la Esteban‘ en nuestro país, sin embargo, no se quiere conformar. Su intención es que las ventas no solo mejoren en España, sino exportar sus productos fuera de nuestras fronteras, un plan que ya está en marcha. La colaboradora de televisión está en negociaciones para que su negocio tenga también puntos de venta a nivel internacional, aunque ella es consciente de que no será fácil. Ilusionada porque el trabajo esté dando sus frutos, ahora centra todos sus esfuerzos en que estos acuerdos se materialicen. «Quiero meter en todos los puntos de venta que pueda y exportarlo a nivel internacional. Estamos trabajando en ellos. Pero si es complicado en España imagínate sacarlo fuera, pero estamos trabajando mucho y ojalá lo consiguiera», dice la empresaria.

Junto a su equipo, Belén Esteban tiene varios objetivos, entre ellos, el lanzamiento de unos 10 productos con los que pretende hacer mucho ruido. Será antes de verano cuando estos verán la luz, lo que deja claro que ni Belén ni sus socios se acomodan cuando las cosas salen bien. «Antes del verano voy a sacar más cosas, no muchas, entre ocho y diez productos, y solo me dedicaré a esos. Va a ser un ‘boom’«, ha comentado ella a ‘ABC’. Si bien para ella es un mundo nuevo, Belén ha encontrado una fórmula que parece funcionar y que, a su vez, ha servido para ofrecer puestos de trabajo, lo cual le hace inmensamente feliz. «Vendo mi producto, cuento con la ayuda de mi equipo, pero yo estoy al pie del cañón, sabía lo que vendía. Ya somos más de 50 personas trabajando, cuando voy a las fábricas y veo los puestos de trabajo que hemos creado me hace muy feliz«, añade.

Es habitual ir al supermercado y que sus productos estén agotados debido a las altísimas ventas que consiguen, una situación que a Belén le sigue sorprendiendo meses después de estrenarse en la empresa alimentaria. Así se lo hacen llegar los trabajadores cuando ella misma se acerca a un gran superficie para adquirir su línea, dando igual el tiempo que pase, pues le sigue haciendo la misma ilusión. Desde la OCU no recibieron buen feedback, de hecho, les posicionaron en el puesto 64 de 100, no obstante, esto no les frenó. Desde aquel momento no han hecho otra cosa que crecer y es que Belén junto a Miguel Marcos, su marido y mano derecha, son imparables.

Belén Esteban y su plan B

Belén y sus socios han estudiado qué alcance puede tener ‘Sabores de la Esteban’ en el extranjero y están seguros de que puede ser muy positivo. Arriesgarán y, a buen seguro, volverán a probar las mieles del éxito a miles de kilómetros de España. Solo hay que leer las opiniones de clientes que ya han consumido sus productos para ver que el sentir general es muy bueno y que en su mayoría repiten. Este plan B para Belén Esteban ha servido para que ella pruebe suerte en otros sectores distintos a la televisión, aunque a día de hoy no tiene fecha para dejar el medio en el que tantos éxitos ha cosechado.