Belén Esteban lanza un zasca a Carmen Lomana tras llamar "gorda" a Pilar Vidal

Belén Esteban no ha podido pasar por alto lo ocurrido en el plató de 'Espejo Público' entre su amiga, Pilar Vidal, con la que coincidió en 'Sálvame', y Carmen Lomana. La socialité llamó "gorda" a la periodista en la reunión de contenidos del programa. Pilar no dudó en desvelar al público de manera rotunda cómo se había sentido: "Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz y súper educación me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo", declaraba la que fuera colaboradora de 'Sálvame'. No pudo contener las lágrimas y estalló en pleno directo por este ataque.

Las redes sociales se han volcado con la periodista, pero entre los imnumerables mensajes que ha recibido hay uno que llama especilmente la atención. Y es que su amiga Belén Esteban no ha dudado en mostrarle su apoyo de manera pública mandándole un mensaje de cariño, pero que también incluye un zasca en toda regla a Carmen Lomana: "Mi querida Pilar, estoy contigo. Si no es tu cuerpo no opines. A ti hay mucha gente que te quiere, a otras NO...", dice la princesa del pueblo para apoyar a Pilar Vidal.

Este es el mensaje de apoyo de Belén Esteban a Pilar Vidal

Este mensaje no solo demuestra que apoya de manera rotunda a Pilar Vidal. Belén Esteban ha aprovechado la ocasión para lanzar un zasca a Carmen Lomana, dejando claro que mientras que a la periodista la quiere mucha gente, con la socialité no ocurre lo mismo. De hecho, ha puesto un no en mayúsculas, demostrando que está indignada por lo ocurrido.

Carmen Lomana y Pilar Vidal llevan semanas protagonizando polémicas después del robo que sufrió la primera de ellas en su piso de Madrid. Hace apenas unas horas se volvían a convertir en personas de actualidad después de protagonizar una polémica en el plató de 'Espejo Público'. Tras asegura que Carmen le ha llamado "gorda", Pilar Vidal quería seguir comentando: "Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, de salud mental o de medicación. Entonces, como no lo sabes, como vives en tu mundo de yupi", declaraba rotunda con lágrimas en los ojos. Carmen quiso contestarle: "Yo no te he insultado, no mientas, no vengo aquí a discutir".

Pilar no dudaba en decir: "Imagínate que estamos hablando de gente mayor y digo 'ay, perdóname Carmen'". A lo que Carmen Lomana quiso contestar: "Pues muy bien, yo no tengo ningún complejo". Pero la que fuera colaboradora de 'Sálvame' tenía más cosas que decirle: "Es un problema de salud y tú insultas a la gente que está enferma". Y aprovechaba la ocasión para explicar que ella ha tenido un problema de salud: "No me hace ninguna gracia. Hay gente aquí que sí me conocéis y sabéis cuál es mi problema. Yo nunca he estado así, he tenido un problema, que no lo voy a contar aquí, y ahora estoy poniendo solución".

La periodista no pudo contener las lágrimas al desvelar que Carmen la había llamado "gorda"

Quiso dejar claro, además, que solo le permite a su madre hablar de su físico: "A la única persona que le consiento que me lo diga, y me duele muchísimo, es a mi madre, que es la primera que me lo dice. Solo se lo consiento a ella. Al resto, a nadie, pero porque yo no lo hago. No se me ocurriría ni con las delgadas ni con las gordas ni con las más guapas o feas. Me puedo meter con la opinión del alguien o con el acto de alguien, pero nunca con el físico. No, jamás".