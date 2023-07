Belén Esteban y Kiko Hernández celebran su amistad en Miami en el rodaje de 'Sálvame'

Miami se ha convertido en la nueva casa veraniega de 'Sálvame'. El formato se despidió oficialmente de Mediaset con la emisión de su último 'Sálvame Deluxe' el pasado viernes 14 de julio y comenzó una nueva aventura. Netflix se hacía con los rostros más conocidos para un reality muy especial que los llevaría hasta Latinoamérica para buscar trabajo. Miami es la primera de las ciudades donde ya están grabando y disfrutan también de su tiempo libre. Belén Esteban y Kiko Hernández comparten desde allí su alegría por los 14 años de amistad que comparten desde que se sentaron por primera vez en un plató de Telecinco juntos como colaboradores.

"Después de 14 años…seguimos juntos…y lo que nos queda…Belén Esteban", escribía el ex concursante de 'Gran Hermano' a su compañera a través de sus redes sociales. Siempre se han mostrado unidos tanto fuera como dentro de las pantallas. Es uno de sus grandes apoyos del programa y está presente en momentos de su vida como en su boda con Miguel. Ahora lo estará ella cuando Kiko Hernández se case con Fran Antón en Melilla y compartan la felicidad de ambos.

En Miami no están solos, allí están también María Patiño, Víctor Sandoval, Terelu Campos, Kiko Matamoros y Chelo García Cortés, además del equipo de producción. Tenía unas bonitas palabras para su director, David Valldeperas, con el que también mantiene una excelente relación. "Dándolo todo en Miami", compartía junto a una fotografía de ambos en la piscina aprovechando el buen tiempo y el descanso en plenas grabaciones.

El triunfo de Belén Esteban, Kiko Hernández y el equipo de 'Sálvame' en Netflix

Los rostros de 'Sálvame' que graban para Netflix ya han hecho su primera aparición en la televisión de Latinoamérica en directo. Era el plató de '¡Siéntese quien pueda!' el que contaba con su presencia. Allí les recibía Álex Rodríguez, presentador y conocido por haber sido uno de los reporteros de 'El programa de Ana Rosa', y los colaboradores que se mostraban muy sorprendidos con ellos. No se les escapó nada de los temas de la actualidad social y, como hacían en España, dieron su opinión sobre todo y de forma muy directa. La de Paracuellos del Jarama, por ejemplo, analizó su amistad con Rosalía.

Tenían muchas dudas sobre cómo era ella y cómo había empezado este contacto que aún ahora mantienen. "A mí Rosalía siempre me ha gustado, así que al día siguiente cuando llegué a Sálvame les dije a los directores que me pusieran eso porque quería contestar", les explicó del inicio del todo. Tras coincidir en varias ocasiones comenzaron su buena relación, a pesar de lo que otros quieran decir. Por su lado, Kiko Hernández acaparó titulares por su percepción sobre Shakira, Gerard Piqué y su separación. "Me da igual que tengas cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones de fans... eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad", aseguró a cámara ante la sorpresa de los que allí estaban y que se llevaban, en broma, las manos a la cabeza.