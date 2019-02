Belén Esteban vivió un momento muy complicado en ‘Sálvame’. Su programa ha desvelado una grabación de su ex, el torero Jesulín de Ubrique, grabada tres días después de su ruptura. El diestro, padre de su única hija, declaraba en dicha conversación con el paparazzi Diego Arrabal que “se ha ido ella, yo ya no quiero que vuelva”.

Incluso, Jesulín acepta que podría haber sido abandono del hogar: “exactamente, se ha ido de casa por cómo es”. Unas palabras que, aunque tengan 20 años, duelen a Belén Esteban. La colaboradora estrella del programa no pudo reprimir las lágrimas del que fue, en un tiempo muy lejano, su amor.

Pero, tras unos momentos de calma, serenidad y toma de aire, la versión más guerrera de ‘la princesa del pueblo’ regresó con más fuerza que nunca. “¿Cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza. No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad, tenlos y habla. Porque yo te he podido acusar de cosas. Me das pena pero ya lo estás pagando”, dijo Belén Esteban, cual monólogo, mirando a cámara. Además, la colaboradora también se encaró con Diego Arrabal, con el que ya ha tenido varios enfrentamientos públicos: “eres una mosca cojonera calva, tronco”.

Esta misma semana, se conocía que Jesulín podría estar viviendo sus últimos días en su matrimonio con María José Campanario. Fue Kiko Hernández quien declaró que “se van a separar y es la definitiva”. Los problemas de salud de la odontóloga, aquejada en los últimos años de fibromialgia, y el desgaste de la pareja podrían acabar con un matrimonio que proclamó sus votos en el 2002. Por su parte, Belén no quiso entrar al trapo en dicho tema, porque es consciente de que podría hablar de más. ¿Se acabará el amor en Ambiciones?

