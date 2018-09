La felicitación de Fran Álvarez a Belén Esteban por su próxima boda

11 “Me tiene como un muñeco”

Unas declaraciones que llaman la atención después de una de las últimas entrevistas de Fran. “Me tenía como a un muñeco. No podía hablar con mi familia, ni ver a mis amigos. Todo le parecía mal. Me ha manipulado, puede que yo me dejara. Una relación es de dos, ella no es la mala, pero yo tampoco. Siempre va de víctima y en nuestra relación la víctima he sido yo”, dijo en el mes de enero.