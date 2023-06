Belén Esteban explica el motivo por el que se separaría de Miguel Marcos

Miguel Marcos es el gran amor en la vida de Belén Esteban. La colaboradora, que lleva nueve años de relación con su marido, ha reconocido que espera hacerse mayor a su lado. "Es el hombre que me ha demostrado que me quiere de verdad", afirmaba durante un sincero polígrafo en el 'Deluxe'. Además, ha sorprendido confesando el motivo por el que se separaría de él.

"Le han ofrecido muchas veces sentarse aquí e ir a realities. Podría haber ganado mucho dinero y nunca me ha traicionado", ha subrayado rotunda. "Yo tengo claro que con una famosa en la familia vamos de sobra. Sé que él no lo va a hacer, pero yo me separaría si diese una entrevista". La de Paracuellos ha reconocido que sabe que él nunca se expondrá ante los medios de comunicación. "Lo que más me gusta de mi marido, aparte de que físicamente está muy bueno, es que cada uno sabemos el sitio que tenemos. Mi mundo es mi trabajo en la televisión donde él me conoció. Miguel nunca haría eso. Lo tengo clarísimo".

Las bonitas palabras de Belén Esteban a su marido

Miguel Marcos, que se encontraba detrás de los focos siguiendo la entrevista de su mujer en el 'Deluxe', ha podido escuchar en directo las emotivas palabras que le ha dedicado la colaboradora. "Es el único que me sabe llevar bien. Miguel es el hombre que me ha demostrado que me quiere y que me quiere por ser la Belén Esteban de la calle, no la televisiva". Asimismo ha recordado que ella es 14 años mayor que él, pero que espera envejecer a su lado. "He estado y estoy enamorada. Espero que cuando sea mayor estar con él toda mi vida".

Durante este último polígrafo, Belén Esteban también ha hablado de sus adicciones y cómo en su día tocó este tema en directo en televisión. Se ha mostrado muy agradecida con ciertos miembros del equipo por ayudarla a salir de aquel pozo. "Jorge Javier fue muy duro conmigo para ayudarme a superar mis adicciones. Yo en aquella época pesaba 35 kilos". Además, ha reconocido que aquello es un capítulo pasado: "A mí me pones una raya de cocaína aquí y lo único que hago es soplarla. No he vuelto a meterme una raya de cocaína y no lo haré nunca. Yo encontré la felicidad y la encontré fuera. De eso se sale".