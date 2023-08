Belén Esteban, eufórica, celebra un importante logro: “¡Qué contenta estoy!”

Los últimos meses no han sido fáciles para Belén Esteban, quien ha estado trabajando a destajo en rehabilitación para recuperarse de la caída que propició la ruptura de su tibia y peroné. Ahora, la colaboradora de televisión se encuentra plena y feliz tras regresar de América para grabar el nuevo 'Sálvame' de Netflix. Centrada en recuperar el tiempo perdido con los suyos, la de Paracuellos, completamente eufórica, ha celebrado un importante logro a su llegada a España.

La vida de Belén Esteban se paraba por completo el 25 de abril de 2022 después de sufrir en directo una caída que le provocaba una fractura en la tibia y el peroné. Tras meses de rehabilitación, hace poco, la de Paracuellos celebraba que ya podía andar sin la ayuda de su muleta. Más de un año después, la colaboradora de televisión ha celebrado por todo lo alto que ya puede ponerse otro tipo de calzado. Y es que hasta ahora ha sido muy habitual verla con sus míticas playeras yendo a todas partes. Ella misma decía que era el único tipo de zapatos que podía ponerse debido a su dolencia. A través de sus redes sociales, con la euforia en el cuerpo, la tertuliana ha presumido de las cómodas sandalias blancas que ha podido ponerse. Un gran logro con el que confirma que está en su mejor momento. "Que contenta estoy que ya no sólo llevo playeras", asegura.

Lo cierto es que han sido unos meses muy difíciles para Belén Esteban, aunque ha encontrado en Miguel Marcos, su marido, a su mayor apoyo. Era él quien le acompañaba siempre a sus sesiones de rehabilitación y no se separaba de ella bajo ningún concepto. Ahora, feliz, la de Paracuellos farda de este importante paso en su recuperación al poder llevar sus pies al aire durante el caluroso verano.

El recadito de Belén Esteban a Mediaset

Belén Esteban está plena, contenta y feliz tras haber vivido una auténtica aventura por las Américas junto a sus compañeros mientras rodaban el reality de Netflix. A su llegada a España, la de Paracuellos no dudaba en presumir de lo contento que estaban todos con su nuevo rumbo profesional y lanzaba un recadito a Mediaset. “A 'Sálvame' no nos querían, ¿no? Pues dejad de hablar de nosotros. ¡Suerte! Que veo que las cosas no van tan bien!”, aseguraba.