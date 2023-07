Belén Esteban: "Estoy yendo a un psicólogo, el último mes de 'Sálvame' lo pasé muy mal"

Sálvame ya es historia. El programa finalizó para siempre su etapa en Telecinco el pasado 23 de junio, pero su agonía ha sido una de las más largas que se recuerdan. Fue el 5 de mayo cuando el equipo del programa se enteró por la prensa de su final y tuvieron que seguir adelante 7 semanas más con el programa, aún sabiendo que se acababa y que no había marcha atrás: “Ha sido muy duro”, confiesa Belén Esteban en la entrevista que ha concedido a Carlota Corredera en su podcast, ‘Superlativas’.

Para la princesa del pueblo ha sido muy complicado vivir la agonía del que ella considera “el programa de su vida”, comprobar día a día como su equipo se iba desmembrando y como sufrían por ver que se iban a quedar en el paro. Ella conserva la amistad con muchos de los miembros del programa, los de delante y los de detrás de cámara: “yo tengo una tranquilidad desde el 23 de junio…porque el último mes lo pasé muy mal. Era mucho estrés, veía al equipo mal…Y yo ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo. Muy tranquila”.

Y es que muy poca gente conoce realmente hasta dónde le ha afectado a la colaboradora este final tan alargado en el tiempo. Para ella ha sido un desgaste anímico muy importante, que la ha llevado directamente a pedir ayuda para poder superarlo y sobrellevarlo: “No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco”, le decía a Carlota sin poder evitar la emoción.

Su ilusión y sus ganas se centran en la nueva aventura que va a iniciar con la productora en Netflix. Un momento buenísimo, que tal y como ha confesado Belén en 'Superlativas' tiene fecha de caducidad, ya que su prioridad es descansar: "Cuando acabe lo de Netflix quiero descansar de la tele.