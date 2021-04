La colaboradora ha lamentado las críticas destructivas que ha recibido por algunos ‘haters’.

Este lunes, varios colaboradores de ‘Sálvame’ debatían sobre las redes sociales durante el desarrollo del programa. El espacio emitía un vídeo de Marta López, novia de Kiko Matamoros, en el que explica cómo supera las numerosas críticas que recibe a diario. Y es que su labor como ‘instagrammer’ la expone a todo tipo de comentarios y opiniones. Y no siempre son positivos.

«Marta está harta de recibir insultos. Si está feo que te insulten tampoco uses el insulto para defender a nadie. Efectivamente las redes sociales a veces son un estercolero. Es una decisión estar o no estar. Yo no suelo leer los comentarios. Alguna vez, excepcionalmente, leo los comentarios», apuntaba el colaborador. Considera que su chica es «respetuosa» con sus ‘haters‘ a pesar del daño que son capaces de hacer. «No hay por qué faltar el respeto a nadie si no estás de acuerdo con ella».

«Subo cosas, pero paso de lo que me ponen»

Ha sido entonces cuando Belén Esteban apuntaba: «Yo sí que subo cosas, pero paso de lo que me ponen. No hago caso». La de Paracuellos del Jarama ha aprovechado la ocasión para recordar algunas críticas recibidas tras un post reciente.

«El otro día me hizo una foto mi marido cosiendo unos botones de un vestido. Algunos me dijeron: ‘Que no sabes coser, asquerosa de mierda’. ¡Señora, que estaba cosiendo un botón, no me estaba haciendo un traje de novia», exclamaba.

Belén Esteban lamenta las críticas que ha recibido

«¡Es que era una foto que me tiró mi marido y puse ‘el tiempo entre costuras! Fíjate qué tontería», añadía. «Otra me dijo: ‘Costurera que no leva dedal no cose ni nada’. o ‘Asquerosa, que no sabes coser’ ¿Perdona? Contesté a una porque puso ‘haber’ sin H y le puse que ‘haber’ es con H».

Kiko Hernández opinaba que «desde el anonimato es muy fácil insultar. Lo mejor y lo más sano es que si quieres usar una foto, úsala, y la subes. Pero siempre va a haber alguien que te va a poner a parir». Kiko Matamoros, por su parte, dejaba claro que le resulta imposible estar pendiente de todo lo que dicen sus ‘followers’ cuando comparte una foto: «A veces tengo 3.364 comentarios. ¿Te crees que puedo leer 3.000 comentarios?», apuntaba.

Finalmente, Belén Esteban lamentaba que haya personas capaces de insultar o descalificar a través de las redes sociales. Pero después de más de 20 años siendo un personaje público, está más que acostumbrada a no ser del gusto de todos. «Es que me da igual, vamos», concluía.