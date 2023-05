Durante los últimos días hemos conocido que Jesulín de Ubrique regresa a Telecinco de la mano de Bertín Osborne para sentarse en la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. El torero se sincerará con el presentador en su espacio de entrevistas donde podría (o no) hablar sobre su relación con Belén Esteban y la hija que tienen en común. Antes de que se emita esta entrevista, que promete dar mucho de que hablar, Belén Esteban ha estallado contra él al ver las imágenes de hace unos años en el que decía que no tenía ninguna conversación pendiente con ella y que él había formado una familia.

Según las palabras de la colaboradora de televisión, él nunca se ha ocupado de la educación o de saber cómo se encuentra la persona que tienen en común. "¿Sabes dónde vive? La ciudad no, que la sabe toda España. La calle, ¿sabes dónde?", comenzaba a preguntar mirando directamente a cámara. "¿Sabes la suerte que tiene él? Que ella no me deja hablar porque si me dejara, haría más audiencia que 'Tu cara me suena'", explicaba haciendo referencia a un programa de la cadena de la competencia. Y aseguraba que "ese día no va a llegar. Por ella no y ante ella no hay nadie. Es lo que más quiero en mi vida pero él no sabe dónde ha estudiado. No sabe nada de ella".

Belén Esteban asegura que su actual pareja ha sido la persona encargada en cuidar de la primogénita de Jesulín

A punto de emocionarse, Belén ha mirado a cámaras y ha querido dejar un mensaje que es toda una declaración de intenciones en el que señala a su actual pareja, Miguel Marcos, como el "verdadero padre de su hija". Solo tengo que agradecer a varias personas de mi vida, que es mi padre que no está, que era su ojito derecho. A ti mamá, a mi hermano Cuco y a mi hermano Juan. Y sobre todo a mis cuñadas, Sandra y Alma, que nunca han ido a la tele ninguno, pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño. ¿Por qué sabes que? Que él tiene su familia y nosotros tenemos a la nuestra que somos tres. Te quiero. Gracias por portarte tan bien", ha dicho.

Además, Belén Esteban ha hecho hincapié en que su actual marido es quien ha cuidado de la primogénita de Jesulín. A pesar de que la de Paracuellos del Jarama no es muy dada a hablar sobre la persona que más quiere, en esta ocasión ha hecho una excepción a sabiendas que puede "caerle una bronca", tal y como ella ha asegurado. Sin embargo, las palabras de Belén caerán como un jarro de agua fría para Jesulín de Ubrique, que muy pronto lo veremos conceder su primera entrevista en cinco años en Telecinco. ¿Responderá a la de Paracuellos del Jarama? ¿Hablará largo y tendido sobre su separación?